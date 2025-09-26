తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఫస్ట్ డే అత్యధిక వసూళ్లను రాబట్టిన తెలుగు చిత్రాలు.. ఓజీ ప్లేస్ ఇదే..

TA Kiran Kumar
Sep 26,2025
';

1. RRR (ఆర్ఆర్ఆర్)

ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్ హీరోలుగా రాజమౌళి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘ఆర్ఆర్ఆర్’ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ. 74.11 కోట్లు షేర్ రాబట్టి నెంబర్ వన్ ప్లేస్ ఉంది.

';

2. పుష్ప 2

అల్లు అర్జున్ హీరోగా నటించిన పుష్ప 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మొదటి రోజు రూ. 70.81 కోట్ల షేర్ రాబట్టి టాప్ 2లో ఉంది.

';

3. ఓజీ

పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా నటించిన ‘ఓజీ’ మూవీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మొదటి రోజు రూ. 64.56 కోట్ల షేర్ రాబట్టి టాప్ 3లో నిలిచిన నాన్ ప్యాన్ ఇండియా మూవీగా రికార్డు క్రియేట్ చేసింది.

';

4. దేవర

ఎన్టీఆర్ ద్విపాత్రాభినయంలో కొరటాల శివ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘దేవర’. ఈ సినిమా ఫస్ట్ డే రూ. 64.56 కోట్ల షేర్ రాబట్టి టాప్ 4లో నిలిచింది.

';

5. సలార్

ప్రభాస్ హీరోగా ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘సలార్’. ఈ సినిమా ఫస్ట్ డే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ. 50.49 కోట్ల ఫస్ట్ డే రాబట్టి టాప్ 5లో నిలిచింది.

 ';

6. కల్కి 2898 AD

ప్రభాస్ హీరోగా అమితాబ్, కమల్ హాసన్, దీపికా ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం ‘కల్కి 2898 AD’. ఈ చిత్రం తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో మొదటి ర జు రూ. 44.86 కోట్ల షేర్ రాబట్టి టాప్ 6లో నిలిచింది.

 ';

7. బాహుబలి 2

ప్రభాస్ హీరోగా రాజమౌళి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘బాహుబలి 2’. ఈ సినిమా 2017లో మొదటి రోజు రూ. 43 కోట్ల షేర్ రాబట్టి ప్రస్తుతం టాప్ 7లో నిలిచింది.

';

8.హరి హర వీరమల్లు

పవన్ కళ్యాణ్ తొలిసారి చారిత్రక పాత్రలో నటించిన చిత్రం ‘హరి హర వీరమల్లు’. ఈ సినిమా ఫస్ట్ డే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ. 39.93 కోట్ల షేర్ రాబట్టి టాప్ 8లో నిలిచింది.

';

9. గేమ్ ఛేంజర్

రామ్ చరణ్ హీరోగా శంకర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘గేమ్ ఛేంజర్’. ఈ సినిమా తొలి రోజు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ. 39.52 కోట్ల షేర్ రాబట్టి టాప్ 9లో నిలిచింది.

';

10. గుంటూరు కారం

మహేష్ బాబు హీరోగా త్రివిక్రమ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘గుంటూరు కారం’ . ఈ సినిమా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మొదటి రోజు రూ. 38.88 కోట్ల షేర్ రాబట్టి టాప్ 10లో నిలిచింది.

';

VIEW ALL

‘OG’ సహా 2025లో మొదటి రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎక్కువ ఓపెనింగ్స్ రాబట్టిన భారతీయ చిత్రాలు..

Biryani: రోజు బిర్యానీ తింటున్నారా? మహా డేంజర్ రా బాబు..

Fermented Rice: టిఫిన్‌కి బదులుగా చద్దన్నం తింటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

Ananya Nagalla: బతుకమ్మ వేడుకల్లో అనన్య నాగళ్ల.. ట్రెడిషినల్ లుక్‌లో ఎంత క్యూట్‌గా ఉందో..!
Read Next Story