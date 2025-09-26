ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్ హీరోలుగా రాజమౌళి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘ఆర్ఆర్ఆర్’ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ. 74.11 కోట్లు షేర్ రాబట్టి నెంబర్ వన్ ప్లేస్ ఉంది.
అల్లు అర్జున్ హీరోగా నటించిన పుష్ప 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మొదటి రోజు రూ. 70.81 కోట్ల షేర్ రాబట్టి టాప్ 2లో ఉంది.
పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా నటించిన ‘ఓజీ’ మూవీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మొదటి రోజు రూ. 64.56 కోట్ల షేర్ రాబట్టి టాప్ 3లో నిలిచిన నాన్ ప్యాన్ ఇండియా మూవీగా రికార్డు క్రియేట్ చేసింది.
ఎన్టీఆర్ ద్విపాత్రాభినయంలో కొరటాల శివ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘దేవర’. ఈ సినిమా ఫస్ట్ డే రూ. 64.56 కోట్ల షేర్ రాబట్టి టాప్ 4లో నిలిచింది.
ప్రభాస్ హీరోగా ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘సలార్’. ఈ సినిమా ఫస్ట్ డే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ. 50.49 కోట్ల ఫస్ట్ డే రాబట్టి టాప్ 5లో నిలిచింది.
ప్రభాస్ హీరోగా అమితాబ్, కమల్ హాసన్, దీపికా ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం ‘కల్కి 2898 AD’. ఈ చిత్రం తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో మొదటి ర జు రూ. 44.86 కోట్ల షేర్ రాబట్టి టాప్ 6లో నిలిచింది.
ప్రభాస్ హీరోగా రాజమౌళి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘బాహుబలి 2’. ఈ సినిమా 2017లో మొదటి రోజు రూ. 43 కోట్ల షేర్ రాబట్టి ప్రస్తుతం టాప్ 7లో నిలిచింది.
పవన్ కళ్యాణ్ తొలిసారి చారిత్రక పాత్రలో నటించిన చిత్రం ‘హరి హర వీరమల్లు’. ఈ సినిమా ఫస్ట్ డే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ. 39.93 కోట్ల షేర్ రాబట్టి టాప్ 8లో నిలిచింది.
రామ్ చరణ్ హీరోగా శంకర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘గేమ్ ఛేంజర్’. ఈ సినిమా తొలి రోజు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ. 39.52 కోట్ల షేర్ రాబట్టి టాప్ 9లో నిలిచింది.
మహేష్ బాబు హీరోగా త్రివిక్రమ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘గుంటూరు కారం’ . ఈ సినిమా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మొదటి రోజు రూ. 38.88 కోట్ల షేర్ రాబట్టి టాప్ 10లో నిలిచింది.