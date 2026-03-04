Apsara Rani Holi Photos: అప్సర అందాల ఆరబోత..ఒంటినిండా రంగులు పూసుకొని అరాచకం!

Harish Darla
Mar 04,2026
ఒంటినిండా రంగులు పూసుకుని అప్సర రాణి దిగిన క్రేజీ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో సెగలు రేపుతున్నాయి.

మోడ్రన్ చీరకట్టులో, రంగులతో మెరిసిపోతూ తన గ్లామరస్ వయ్యారాలతో కుర్రాళ్లను ఆకట్టుకుంటోంది.

రామ్ గోపాల్ వర్మ 'థ్రిల్లర్' సినిమాతో ఈమెకు ఇండస్ట్రీలో బోల్డ్ హీరోయిన్‌గా మంచి క్రేజ్ వచ్చింది.

రవితేజ 'క్రాక్' సినిమాలో 'భూమ్ బద్దల్' పాటతో మాస్ ఆడియన్స్‌కు ఈమె బాగా చేరువయ్యింది.

ఒడిశాకు చెందిన ఈమె అసలు పేరు అంకిత మహారాణా.

ఇండస్ట్రీ కోసం అప్సర రాణిగా పేరు మార్చుకుంది.

2019లో '4 లెటర్స్' సినిమాతో కెరీర్ మొదలైనా, వర్మ సినిమాలే ఈమెను పాపులర్ చేశాయి.

నిత్యం హాట్ ఫోటోలతో సందడి చేసే ఈ చిన్నది, ప్రస్తుతం టాలీవుడ్‌లో ఒక భారీ బ్రేక్ కోసం ఎదురుచూస్తోంది.

