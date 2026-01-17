Ashika Ranganath Glamour: సన్నని నడుముతో తెలుగోళ్లని ఊపేస్తున్న కన్నడ భామ..సెగలు పుట్టించే లెవల్!

Harish Darla
Jan 17,2026
ఆషికా రంగనాథ్ 2016లో కన్నడ చిత్రం 'క్రేజీ బాయ్' ద్వారా వెండితెరకు పరిచయమయ్యారు. ఉత్తమ నటిగా సైమా అవార్డుకు నామినేట్ అయ్యారు.

'మగువక్కే మొట్టమొదలు', 'ముగిల్ పేటె', 'రాయ్‌మో' వంటి వరుస చిత్రాలతో కన్నడ పరిశ్రమలో అనతి కాలంలోనే స్టార్ హీరోయిన్‌గా ఎదిగారు.

2018లో విడుదలైన కన్నడ చిత్రం 'ర్యాంబో-2' ఆమె కెరీర్‌లో మైలురాయిగా నిలిచింది. ఈ చిత్రంలోని 'చుటు చుటు' పాట దక్షిణాదిన సెన్సేషన్ సృష్టించింది.

నందమూరి కల్యాణ్ రామ్ సరసన 'అమిగోస్' సినిమాతో ఆషికా టాలీవుడ్‌లోకి ఘనంగా అడుగుపెట్టారు.

కింగ్ నాగార్జున సరసన 'నా సామి రంగ'లో 'వరాలు' అనే పాత్రలో అద్భుతంగా నటించి, తెలుగు ప్రేక్షకులకు విపరీతమైన క్రేజ్ సంపాదించుకున్నారు.

తెలుగు, కన్నడలోనే కాకుండా 'పట్టత్తు అరసన్' అనే సినిమా ద్వారా తమిళ ఇండస్ట్రీలోకి కూడా అడుగుపెట్టారు.

మాస్ మహారాజా రవితేజ సరసన హీరోయిన్‌గా నటిస్తూ, ఈ సంక్రాంతికి భారీ ప్రాజెక్ట్‌తో ప్రేక్షకులను అందంతో కట్టిపడేసింది.

ఆమె కెరీర్‌లో 'అవతార పురుష', 'గరుడ', 'మదగజ' వంటి సినిమాలు నటిగా ఆమె పరిణతిని చాటిచెప్పాయి.

కేవలం గ్లామర్ పాత్రలకే పరిమితం కాకుండా.. 'నా సామి రంగ' వంటి చిత్రాల్లో అచ్చమైన పల్లెటూరి అమ్మాయిగా సహజ సిద్ధమైన నటనను ప్రదర్శించారు.

