కన్నడ సినిమా ఇండస్ట్రీ నుంచి తెలుగులోకి వచ్చి మంచి క్రేజ్ తెచ్చుకున్న హీరోయిన్లలో ఆషికా రంగనాథ్ ఒకరు.
కల్యాణ్ రామ్ సరసన 'అమిగోస్' సినిమాతో ఈమె తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైంది.
'నాసామి రంగ'తో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకొని..ఇప్పుడు 'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి'తో అలరిచేందుకు రెడీ అయ్యింది
రవితేజ హీరోగా అషికా రంగనాథ్, డింపుల్ హయాతి కలిసి నటిస్తున్న ఈ చిత్రం సంక్రాంతికి విడుదల కానుంది.
ఈ సందర్భంగా సినిమా ప్రమోషన్స్లో పాల్గొన్న ఆషికా రంగనాథ్..సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది
తనకు రాబోయే భర్తకు ఇలాంటి క్వాలిటీస్ ఉండాలంటూ లిస్టు చెప్పేసింది
తనను గౌరవించి, యాక్టింగ్ కెరీర్కు మంచి సపోర్ట్గా ఉంటూ..లుక్స్ కంటే వ్యక్తిత్వం, నిజాయితీ, బాధ్యత ఉండాలని చెప్పింది
కుటుంబ విలువలను గౌరవిస్తూనే తనను కేరింగ్గా ప్రేమగా ప్రతి విషయంలోనూ శ్రద్ధ చూపాలని కోరుకుంది.
అయితే హీరో కల్యాణ్ రామ్ అలాంటి వాడే అని..అలాంటి వ్యక్తి తనకు భర్తగా కావాలంటూ మనసులో మాట బయటపెట్టింది.