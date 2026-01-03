Ashika Ranganath Husband: "ఆ హీరో అంటే చాలా ఇష్టం.. అలాంటి వాడే నాకు భర్తగా రావాలి"!

Harish Darla
Jan 03,2026
';


కన్నడ సినిమా ఇండస్ట్రీ నుంచి తెలుగులోకి వచ్చి మంచి క్రేజ్ తెచ్చుకున్న హీరోయిన్లలో ఆషికా రంగనాథ్ ఒకరు.

 ';


కల్యాణ్ రామ్ సరసన 'అమిగోస్' సినిమాతో ఈమె తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైంది.

 ';


'నాసామి రంగ'తో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకొని..ఇప్పుడు 'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి'తో అలరిచేందుకు రెడీ అయ్యింది

 ';


రవితేజ హీరోగా అషికా రంగనాథ్, డింపుల్ హయాతి కలిసి నటిస్తున్న ఈ చిత్రం సంక్రాంతికి విడుదల కానుంది.

 ';


ఈ సందర్భంగా సినిమా ప్రమోషన్స్‌లో పాల్గొన్న ఆషికా రంగనాథ్..సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది

 ';


తనకు రాబోయే భర్తకు ఇలాంటి క్వాలిటీస్ ఉండాలంటూ లిస్టు చెప్పేసింది

 ';


తనను గౌరవించి, యాక్టింగ్ కెరీర్‌కు మంచి సపోర్ట్‌గా ఉంటూ..లుక్స్ కంటే వ్యక్తిత్వం, నిజాయితీ, బాధ్యత ఉండాలని చెప్పింది

 ';


కుటుంబ విలువలను గౌరవిస్తూనే తనను కేరింగ్‌గా ప్రేమగా ప్రతి విషయంలోనూ శ్రద్ధ చూపాలని కోరుకుంది.

 ';


అయితే హీరో కల్యాణ్ రామ్ అలాంటి వాడే అని..అలాంటి వ్యక్తి తనకు భర్తగా కావాలంటూ మనసులో మాట బయటపెట్టింది.

 ';

