'అమిగోస్' సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైన ఆషికా రంగనాథ్
ఆ తర్వాత 'నా సామి రంగ' సినిమాతో మరింత చేరువైంది.
ఈ సినిమాలో నాగార్జున సరసన నటించిన ఆషిక..నటనతో మంచి మార్కులు కొట్టేసింది
వెంటనే మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటిస్తున్న 'విశ్వంభర' సినిమాలోనూ కీలకపాత్ర పోషించింది
అయితే ఈ సంక్రాంతికి రవితేజతో కలిసి 'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి' సినిమాతో అలరించింది.
ఈ చిత్రం మిక్స్డ్ టాక్ వచ్చినా.. టాలీవుడ్ ప్రేక్షకులను అమితంగా ఆకట్టుకుంది.
ఇప్పుడు తెలుగు, కన్నడలో మరికొన్ని సినిమాలతో బిజీగా ఉంది.
తరచూ సోషల్ మీడియాలో ఫొటోలు షేర్ చేసే ఆషికా.. తాజాగా మరికొన్ని చీరకట్టుతో ఉన్న ఫొటోలు షేర్ చేసింది.