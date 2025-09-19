హీరోయిన్ ఆషికా రంగనాథ్.. 1996 ఆగస్టు 5న కర్ణాటకలోని హసన్ జిల్లా తమకూరులో జన్మించింది
'క్రేజీ బాయ్' సినిమాతో కన్నడ చిత్రసీమకు హీరోయిన్గా పరిచయమైంది.
తెలుగులో 'అమిగోస్' సినిమా ద్వారా పరిచయమైన ఆషికా..నాగార్జున 'నా సామి రంగ' సినిమాలో మెరిసింది
కన్నడతో సహ తెలుగు, తమిళ సినిమాల్లో హీరోయిన్గా ఎన్నో సినిమాల్లో నటించింది.
తమిళంలో హీరో కార్తీ సరసన 'సర్దార్ 2'లోనూ నటిస్తోంది
టాలీవుడ్ లో ప్రస్తుతం మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటిస్తున్న 'విశ్వంభర' సినిమాలోనూ కనువిందు చేయనుంది
సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ యాక్టివ్గా ఉండే ఈ బ్యూటీ తాజాగా ఆమెకు సంబంధించిన కొన్ని హాట్ ఫొటోలను షేర్ చేసింది.
ఆమె అందానికి ఎంతో ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు