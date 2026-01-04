'అమిగోస్' సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైన ఆషికా రంగనాథ్
ఆ తర్వాత 'నా సామి రంగ' సినిమాతో మరింత చేరువైంది.
ఈ సినిమాలో నాగార్జున సరసన నటించిన ఆషిక..నటనతో మంచి మార్కులు కొట్టేసింది
వెంటనే మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటిస్తున్న 'విశ్వంభర' సినిమాలోనూ కీలకపాత్ర పోషించింది
అయితే ఈ సంక్రాంతికి రవితేజతో కలిసి 'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి' సినిమాతో అలరించేందుకు రెడీ అయ్యింది
ఈ సినిమా జనవరి 13న సంక్రాంతి కానుకగా విడుదల కానుంది.
ఇటీవలే ఆ సినిమాలోని ఓ స్పెషల్ సాంగ్ షూటింగ్ జరుగుతుండగా..ఆషికా రంగనాథ్ అస్వస్థతకు గురైందట
అనారోగ్యంతో ఉన్నా కూడా ఆమె సాంగ్ షూటింగ్ పూర్తి చేసిందట.