Ashika Ranganath Pics: హాట్ హాట్ ఫోజులతో ఊరిస్తున్న కన్నడ భామ..పొట్టిపొట్టి బట్టల్లో కెవ్వుకేక!

Harish Darla
Jan 04,2026
'అమిగోస్' సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైన ఆషికా రంగనాథ్

ఆ తర్వాత 'నా సామి రంగ' సినిమాతో మరింత చేరువైంది.

ఈ సినిమాలో నాగార్జున సరసన నటించిన ఆషిక..నటనతో మంచి మార్కులు కొట్టేసింది

వెంటనే మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటిస్తున్న 'విశ్వంభర' సినిమాలోనూ కీలకపాత్ర పోషించింది

అయితే ఈ సంక్రాంతికి రవితేజతో కలిసి 'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి' సినిమాతో అలరించేందుకు రెడీ అయ్యింది

ఈ సినిమా జనవరి 13న సంక్రాంతి కానుకగా విడుదల కానుంది.

ఇటీవలే ఆ సినిమాలోని ఓ స్పెషల్ సాంగ్ షూటింగ్ జరుగుతుండగా..ఆషికా రంగనాథ్ అస్వస్థతకు గురైందట

అనారోగ్యంతో ఉన్నా కూడా ఆమె సాంగ్ షూటింగ్ పూర్తి చేసిందట.

