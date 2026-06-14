Ashu Reddy: గ్లామర్ డోసు పెంచిన అషురెడ్డి..హాట్ ఫొటోలు వైరల్!

సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లూయెన్సర్ అషు రెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని వైజాగ్లో జన్మించింది.
హీరోయిన్ సమంతను పోలికలతో ఆమె అప్పట్లో సోషల్ మీడియాలో క్రేజ్ తెచ్చుకుంది.
తొలినాళ్లలో డబ్స్మాష్, టిక్టాక్ వీడియోలతో ఫేమస్ అయ్యింది ఈ బ్యూటీ
ఆ తర్వాత నాగార్జున తొలిసారి హోస్ట్ చేసిన బిగ్బాస్ సీజన్ 3లో అషు రెడ్డి భాగమైంది
ఆ వెంటనే కొన్ని సినిమాల్లో అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వచ్చాయి.
క్రమంగా బుల్లితెరపై కొన్ని షో లలో కనువిందు చేస్తూ వచ్చింది అషురెడ్డి.
సింగర్ రాహుల్ సిప్లిగంజ్తో ప్రేమాయణం అంటూ అప్పట్లో వార్తలు వచ్చాయి.
తాజాగా ఓ ఎన్ఆర్ఐని పెళ్లి చేసుకుంటానని మోసం చేసినట్లు ఆమెపై కేసు నమోదయ్యింది.