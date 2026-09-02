Atal Pension Yojana: నెలకు రూ.5,000 పెన్షన్..వృద్ధులు ఎలా అప్లై చేయాలంటే?

Published by: Harish Darla | Sep 02, 2026

సీనియర్ సిటిజెన్స్ ఆర్థిక భద్రత కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టింది ఆటల్ పెన్షన్ యోజన

Published by: Harish Darla | Sep 02, 2026

భార్యభర్తలు ఉద్యోగులు అయ్యిండి వారిద్దరికి నెలవారీ పెన్షన్ వచ్చే విధంగా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు

Published by: Harish Darla | Sep 02, 2026

అటల్ పెన్షన్ యోజన కింద భార్యభర్తలు సంయుక్తంగా రూ.10,000 వరకు పెన్షన్ పొందవచ్చు

Published by: Harish Darla | Sep 02, 2026

లబ్ధిదారులు పెట్టిన పెట్టుబడిని బట్టి ప్రతి ఒక్కరికీ రూ.1,000 నుంచి రూ.5,000 వరకు పొందవచ్చు

Published by: Harish Darla | Sep 02, 2026

ఇందులో భార్యభర్తలు ఇద్దరు కలిపి అత్యధికంగా రూ.5,000 వరకు అంటే ఇద్దరి మీద రూ.10,000 పొందవచ్చు

Published by: Harish Darla | Sep 02, 2026

18 నుంచి 40 ఏళ్ల మధ్య వారు ఈ పథకంలో చేరవచ్చు. చిన్నవయసు నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే కొంత మొత్తం డబ్బు జమ చేస్తే సరిపోతుంది

Published by: Harish Darla | Sep 02, 2026

ఈ పథకంలో చేరిన లబ్ధి దారులకు 60 ఏళ్లు పైబడిన తర్వాత నెలవారీ పెన్షన్ లభించడం మొదలవుతుంది

Published by: Harish Darla | Sep 02, 2026

నెలకు రూ.5,000 పెన్షన్ రావాలంటే 30 ఏళ్ల వయసులో రూ.577 పెట్టుబడి పెట్టాలి.

Published by: Harish Darla | Sep 02, 2026

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