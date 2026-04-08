Avneet Kaur Hot: కోహ్లీకి నచ్చిన హీరోయిన్..ఘాటు సొగసులతో కవ్విస్తుంది!

Harish Darla
Apr 08,2026
లైఫ్‌బాయ్ హ్యాండ్‌వాష్ యాడ్‌లో 'బంటీ నీ సబ్బు స్లోనా ఏంటి?' అమ్మాయి గుర్తుందా?

ఆ పాప ఇప్పుడు హాట్ ఘాటు ఫోజులతో క్రేజీ బాలీవుడ్ హీరోయిన్‌గా మారిపోయి, విపరీతమైన ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్‌ను సంపాదించుకుంది.

ఆ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ పేరు అవనీత్ కౌర్. లైఫ్‌బాయ్ యాడ్‌తో పాటు ఇంకొన్ని వాణిజ్య ప్రకటనల్లో కనిపించింది.

ఆ తర్వాత టీవీ షోలు, సీరియల్స్‌లో బాల నటిగా మెప్పించింది. పలు డ్యాన్స్ రియాలిటీ షోలలో అద్భుతమైన పెర్ఫార్మెన్స్‌లతో ఆకట్టుకుంది అవనీత్ కౌర్.

'మర్దానీ' సినిమాలో మీరా అనే పాత్రలో నటించి ప్రేక్షకులకు బాగా దగ్గరైంది.

'టికు వెడ్స్ షేరు' సినిమాతో హీరోయిన్‌గా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.

'లవ్ కి అరేంజ్ మ్యారేజ్', 'లవ్ ఇన్ వియత్నాం' వంటి చిత్రాలతో ఆకట్టుకుంది.

'బబ్బర్ కా తబ్బార్', 'బందిష్ బండిట్స్' వంటి వెబ్ సిరీస్‌లలో కూడా తన నటనతో ఆకట్టుకుంది.

ప్రస్తుతం అవనీత్ కౌర్ బాలీవుడ్‌లో వరుస ప్రాజెక్ట్‌లతో బిజీగా ఉంది. తరచూ సోషల్ మీడియాలో తనకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలను పంచుకుంటుంది.

VIEW ALL

Read Next Story