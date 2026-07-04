Avneet Kaur: అందాలతో సెగలు పుట్టిస్తున్న విరాట్ కోహ్లీ క్రష్..

Published by: Harish Darla | Jul 04, 2026

లైఫ్‌బాయ్ హ్యాండ్‌వాష్ యాడ్‌ గుర్తుందా? అందులో 'బంటీ నీ సబ్బు స్లోనా ఏంటి?' అమ్మాయి గుర్తుందా?

Published by: Harish Darla | Jul 04, 2026

ఆ పాప ఇప్పుడు హాట్ ఘాటు ఫోజులతో క్రేజీ బాలీవుడ్ హీరోయిన్‌గా మారిపోయి, విపరీతమైన ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్‌ను సంపాదించుకుంది.

Published by: Harish Darla | Jul 04, 2026

ఆ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ పేరు అవనీత్ కౌర్. లైఫ్‌బాయ్ యాడ్‌తో పాటు ఇంకొన్ని వాణిజ్య ప్రకటనల్లో కనిపించింది.

Published by: Harish Darla | Jul 04, 2026

ఆ తర్వాత టీవీ షోలు, సీరియల్స్‌లో బాల నటిగా మెప్పించింది. పలు డ్యాన్స్ రియాలిటీ షోలలో అద్భుతమైన పెర్ఫార్మెన్స్‌లతో ఆకట్టుకుంది అవనీత్ కౌర్.

Published by: Harish Darla | Jul 04, 2026

'మర్దానీ' సినిమాలో మీరా అనే పాత్రలో నటించి ప్రేక్షకులకు బాగా దగ్గరైంది.

Published by: Harish Darla | Jul 04, 2026

'టికు వెడ్స్ షేరు' సినిమాతో హీరోయిన్‌గా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.

Published by: Harish Darla | Jul 04, 2026

ఆ తర్వాత 'లవ్ కి అరేంజ్ మ్యారేజ్', 'లవ్ ఇన్ వియత్నాం' వంటి చిత్రాలతో ఆకట్టుకుంది.

Published by: Harish Darla | Jul 04, 2026

'బబ్బర్ కా తబ్బార్', 'బందిష్ బండిట్స్' వంటి వెబ్ సిరీస్‌లలో కూడా తన నటనతో ఆకట్టుకుంది.

Published by: Harish Darla | Jul 04, 2026

ప్రస్తుతం అవనీత్ కౌర్ బాలీవుడ్‌లో వరుస ప్రాజెక్ట్‌లతో బిజీగా ఉంది.

Published by: Harish Darla | Jul 04, 2026

తరచూ సోషల్ మీడియాలో తనకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలను పంచుకుంటుంది.

Published by: Harish Darla | Jul 04, 2026

ఈ బ్యూటీ ఎప్పటికప్పుడు వెకేషన్లకు వెళ్తూ.. అక్కడ గ్లామరస్ ఫోటోలను పంచుకుంటూ కుర్రాళ్లకు నిద్రలేకుండా చేస్తుంది.

Published by: Harish Darla | Jul 04, 2026
Published by: Harish Darla | Jul 04, 2026

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