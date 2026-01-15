అక్కినేని నాగార్జున హీరోగా నటించిన 'సూపర్' మూవీ హీరోయిన్ అయేషా టాకియా గుర్తుందా?
టాలీవుడ్లో చేసింది తక్కువ సినిమాలే అయినా.. ఇప్పటికీ ఆమె అందచందాలతో కుర్రాళ్ల గుండెల్లో నిలిచిపోయింది.
"తెలుగు ఇండస్ట్రీకి మరో క్రేజీ బ్యూటీ దొరికింది" అని అనుకునేలోపే ఆమె టాలీవుడ్కు దూరమై బాలీవుడ్ బాట పట్టింది.
హీరోయిన్గా కెరీర్ పీక్ స్టేజ్లో ఉండగానే అయేషా టాకియా పెళ్లి చేసుకొని సినిమాలకు పూర్తిగా దూరమైంది.
సమాజ్ వాదీ పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు అబూ అజ్మీ కొడుకు, వ్యాపారవేత్త ఫర్హాన్ అజ్మీని హీరోయిన్ ఆయేషా టకియా వివాహం చేసుకుంది. మత మార్పిడి కూడా చేసుకుంది.
దాదాపు పదమూడేళ్లుగా ఆమె వెండితెరకు దూరంగా ఉంటూ తన వ్యక్తిగత జీవితానికే ప్రాధాన్యతనిస్తోంది.
ముఖ కవళికల్లో వచ్చిన మార్పులు చూసి ఆమె ఏవైనా సర్జరీలు చేయించుకుందా? అని నెటిజన్లు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.