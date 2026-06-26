టాలీవుడ్ అగ్ర దర్శకుడు బి.గోపాల్ సినీ కెరీర్‌లో టాప్ 10 చిత్రాలు..

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 26, 2026

1.నరసింహనాయుడు

బి. గోపాల్, బాలకృష్ణ కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కిన నాల్గో చిత్రం ‘నరసింహానాయుడు’. తొలిసారి వందకు పైగా కేంద్రాల్లో 100 రోజులు నడిచిన సినిమాగా రికార్డులకు ఎక్కింది.

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 26, 2026

2. ఇంద్ర

చిరంజీవి తొలిసారి ఫ్యాక్షనిస్ట్ గా నటించిన ఈ చిత్రం ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచింది.

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 26, 2026

3. సమరసింహా రెడ్డి

బాలకృష్ణ హీరోగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఫ్యాక్షన్ చిత్రాల్లో ట్రెండ్ సెట్టర్ గా ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచింది.

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 26, 2026

4.బొబ్బలి రాజా

వెంకటేష్, దివ్యభారతి హీరో, హీరోయిన్లుగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం 1990లో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ గా నిలిచింది.

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 26, 2026

5. అసెంబ్లీ రౌడీ

మోహన్ బాబను హీరోగా నిలబెట్టిన సినిమాగా చరిత్రలో నిలిచింది. బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 26, 2026

6. రౌడీ ఇన్ స్పెక్టర్

బాలకృష్ణ పోలీస్ ఇన్ స్పెక్టర్ పాత్రలో నటించిన రౌడీ ఇన్ స్పెక్టర్ బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచి.. ఇండస్ట్రీ హిట్ కు అడుగు దూరంలో నిలిచింది.

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 26, 2026

7. లారీ డ్రైవర్

బి.గోపాల్ దర్శకత్వంలో బాలకృష్ణ తొలిసారి నటించిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 26, 2026

8.కలెక్టర్ గారి అబ్బాయి

అక్కినేని నాగేశ్వర రావు, నాగార్జున తండ్రీ కొడుకులుగా నటించిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 26, 2026

9. ప్రతిధ్వని

బి.గోపాల్ తొలిసారి మెగాఫోన్ పట్టుకొని శారద ముఖ్యపాత్రలో నటించిన చిత్రం ‘ప్రతిధ్వని’. ఈ సినిమా సూపర్ హిట్ గా నిలిచింది.

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 26, 2026

10. స్టేట్ రౌడీ

చిరంజీవి, బి.గోపాల్ కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కిన తొలి చిత్రం ‘స్టేట్ రౌడీ’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర హిట్ గా నిలిచింది.

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 26, 2026

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