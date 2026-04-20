హాలీవుడ్ సహా ఇతర విదేశీ భాషల్లో తెరకెక్కిన బెస్ట్ విమాన హైజాక్ చిత్రాలు..
TA Kiran Kumar
Apr 20,2026
';
7 డేస్ ఇన్ ఎంటెబ్బే (2018):ఈ సినిమా ఇజ్రాయిల్ రాజధాని టెల్ అవీవ్ నుండి పారిస్కు వెళ్తున్న విమానాన్ని ఉగ్రవాదులు తన అధీనంలోకి తీసుకుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులను థ్రిల్ చేయడంలో సక్సెస్ సాధించింది.
';
ఎగ్జిక్యూటివ్ డెసిషన్ (1996) : కర్ట్ రస్సెల్ నటించిన ఈ చిత్రంలో.. తీవ్రవాదులు ఏథెన్స్ నుండి వాషింగ్టన్ డి.సి.కి వెళ్లే విమానాన్ని హైజాక్ చేస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో తెరకెక్కి ప్రేక్షకుల మెప్పు పొందింది.
';
7500 (2019): ఈ సినిమా కథ కూడా ఉగ్రవాదులు హైజాక్ చేసిన విమానం చుట్టూ తిరుగుతుంది. పైలట్లలో ఒకరు గాయపడినప్పుడు, కో-పైలట్ ప్రయాణీకులను రక్షించడానికి ఏం చేసాడనేదే ఈ మూవీ స్టోరీ.
';
యునైటెడ్ 93 (2006): యునైటెడ్ 93 మూవీ కూడా విమాన హైజాక్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన సినిమాల్లో ది బెస్ట్ గా నిలిచింది.
';
నాన్-స్టాప్ (2014): జామ్ కోల్లెట్-సెర్రా రూపొందించిన మిస్టరీ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ చిత్రం ‘నాన్ స్టాప్. ఈ చిత్రం కూడా విమాన హైజాక్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కి విజయం సాధించింది.
';
ఎయిర్ ఫోర్స్ వన్ (1997): వోల్ఫ్గ్యాంగ్ పీటర్సన్ దర్శకత్వం వహించిన పొలిటికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ చిత్రం ఎయిర్ ఫోర్స్ వన్ మూవీ విమాన హైజాక్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన చిత్రాల్లో బెస్ట్ త్రిల్లర్ గా నిలిచింది.
';
ప్యాసింజర్ 57 (1992): కెవిన్ హుక్స్ డైరెక్ట్ చేసిన ఈ సినిమా విమాన హైజాక్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన చిత్రాల్లో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ హాలీవుడ్ మూవీగా నిలిచిపోయింది.