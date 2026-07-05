Thigh Fat Loss: 14 రోజుల్లో తొడల కొవ్వు తగ్గాలంటే… ఈ జ్యూస్ ట్రై చేయండి!

Published by: Vishnupriya | Jul 05, 2026

Easy Preparation అన్ని పదార్థాలను మిక్సీలో వేసి బాగా గ్రైండ్ చేయాలి. అవసరమైతే కొద్దిగా నీరు కలిపి తాజాగా తయారు చేసుకుని తాగాలి.

Published by: Vishnupriya | Jul 05, 2026

Low Calorie Drink ఈ జ్యూస్‌లో కాలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి. అందుకే బరువు తగ్గే డైట్‌లో దీనిని చేర్చుకోవచ్చు.

Published by: Vishnupriya | Jul 05, 2026

Boosts Metabolism అల్లం, నిమ్మరసం జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. దీంతో మెటబాలిజం చురుకుగా పనిచేయడానికి తోడ్పడుతుంది.

Published by: Vishnupriya | Jul 05, 2026

Stay Hydrated దోసకాయలో నీటి శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది. వేసవిలో శరీరాన్ని చల్లగా ఉంచేందుకు ఇది మంచి ఎంపిక.

Published by: Vishnupriya | Jul 05, 2026

Exercise is Important తొడల కొవ్వు తగ్గాలంటే రోజూ కనీసం 30–45 నిమిషాలు వాకింగ్ లేదా స్క్వాట్స్ వంటి వ్యాయామాలు చేయాలి.

Published by: Vishnupriya | Jul 05, 2026

Balanced Diet ప్రోటీన్ ఎక్కువగా, చక్కెర తక్కువగా ఉన్న ఆహారం తీసుకుంటే మంచి ఫలితాలు పొందే అవకాశం ఉంటుంది.

Published by: Vishnupriya | Jul 05, 2026

Consistency Matters ఏ ఒక్క జ్యూస్ మాత్రమే శరీరంలోని ఒక భాగంలోని కొవ్వును ప్రత్యేకంగా తగ్గించదు. క్రమం తప్పకుండా డైట్, వ్యాయామం పాటిస్తే మొత్తం శరీర కొవ్వు తగ్గే కొద్దీ తొడల పరిమాణం కూడా తగ్గవచ్చు.

Published by: Vishnupriya | Jul 05, 2026

Disclaimer ఈ సమాచారం సాధారణ అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఒక్క జ్యూస్‌తో 14 రోజుల్లో నిర్దిష్ట భాగంలోని కొవ్వు తగ్గుతుందని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడలేదు.

Published by: Vishnupriya | Jul 05, 2026

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