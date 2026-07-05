Thigh Fat Loss: 14 రోజుల్లో తొడల కొవ్వు తగ్గాలంటే… ఈ జ్యూస్ ట్రై చేయండి!
Easy Preparation అన్ని పదార్థాలను మిక్సీలో వేసి బాగా గ్రైండ్ చేయాలి. అవసరమైతే కొద్దిగా నీరు కలిపి తాజాగా తయారు చేసుకుని తాగాలి.
Low Calorie Drink ఈ జ్యూస్లో కాలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి. అందుకే బరువు తగ్గే డైట్లో దీనిని చేర్చుకోవచ్చు.
Boosts Metabolism అల్లం, నిమ్మరసం జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. దీంతో మెటబాలిజం చురుకుగా పనిచేయడానికి తోడ్పడుతుంది.
Stay Hydrated దోసకాయలో నీటి శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది. వేసవిలో శరీరాన్ని చల్లగా ఉంచేందుకు ఇది మంచి ఎంపిక.
Exercise is Important తొడల కొవ్వు తగ్గాలంటే రోజూ కనీసం 30–45 నిమిషాలు వాకింగ్ లేదా స్క్వాట్స్ వంటి వ్యాయామాలు చేయాలి.
Balanced Diet ప్రోటీన్ ఎక్కువగా, చక్కెర తక్కువగా ఉన్న ఆహారం తీసుకుంటే మంచి ఫలితాలు పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
Consistency Matters ఏ ఒక్క జ్యూస్ మాత్రమే శరీరంలోని ఒక భాగంలోని కొవ్వును ప్రత్యేకంగా తగ్గించదు. క్రమం తప్పకుండా డైట్, వ్యాయామం పాటిస్తే మొత్తం శరీర కొవ్వు తగ్గే కొద్దీ తొడల పరిమాణం కూడా తగ్గవచ్చు.
Disclaimer ఈ సమాచారం సాధారణ అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఒక్క జ్యూస్తో 14 రోజుల్లో నిర్దిష్ట భాగంలోని కొవ్వు తగ్గుతుందని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడలేదు.
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