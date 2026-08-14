1971 భారత్ - పాకిస్థాన యుద్ద నేపథ్యంలో PNS ఘాజీ సబ్ మెరైన్ ను మన దేశ నేవి ఎలా అడ్డుకున్నారనే కాన్సెప్ట్ తో ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. ఈ చిత్రం ఉత్తమ దేశభక్తి చిత్రాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది.
ఈ చిత్రాన్ని మన దేశానికి తొలి మేజర్ జనరల్ సామ్ మానెక్ షా జీవిత కథ ఆధారంగా తెరకెక్కించారు. అప్పట్లో మన దేశాన్ని ఆర్మీ అత్యున్నత అధికారిగా ఎలాంటి బాధ్యతలు నిర్వహించారనేది ఎంతో ఆసక్తి కరంగా తెరకెక్కించారు.
జలివాలాభాగ్ ఉదంతంతో ఎంతో మంది ప్రాణాలు కోల్పోతారు. దాని వెనక జనరల్ డయ్యర్ ఉంటాడు. ఈ నేపథ్యంలో ఆ ఘాతుకాన్ని చిన్నపుడు చూసిన సర్ధార్ ఉదమ్ సింగ్.. ఆ తర్వాత పెరిగి పెద్దవాడై ఎలా జరనల్ డయ్యర్ ను వాళ్ల సొంత దేశంలో ఎలా అంతం మొందించడానే కథాంశం
కార్గిల్ యుద్ధంలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన కెప్టెన్ విక్రమ్ బాత్రా లైఫ్ ఆధారంగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా మంచి దేశ భక్తి చిత్రంగా నిలిచిపోయింది.
బ్రిటిష్ వలస పాలన కాలంలో ఉన్న ఓ భారతీయ గ్రామం వాళ్లు కరువు కారణంగా పన్ను కట్టలేకపోతారు. ఈ నేపథ్యంలో బ్రిటిష్ వారితో ఆ గ్రామ ప్రజులు క్రికెట్ ఆడి తమపై గెలిస్తే పన్ను రద్దు చేస్తామంటారు. ఈ క్రమంలో గ్రామ ప్రజలు ఎలా బ్రిటిష్ వారిని క్రికెట్ లో
ఆమీర్ ఖాన్ ముఖ్యపాత్రలో స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల డాక్యుమెంటరీ తరహా ఉన్న పాత్రల ద్వారా ప్రేరణ పొందిన చిత్రం ‘రంగ్ దే బసంతి’. ఈ సినిమా అత్యుత్తమ దేశ భక్తి చిత్రాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది.
మన దేశ జాతి పిత మహాత్మా గాంధీ జీవితం ఆధారంగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘గాంధీ’. దక్షిణాఫ్రికాలో వకీల్ సాబ్ నుండి భారతదేశం వచ్చి స్వాతంత్య్ర పోరాటానికి ఎలా నేతృత్వం వహించారనే నేపథ్యంలో ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. బాలీవుడ్ లో తెరకెక్కిన అత్యుత్తమ చి
రాజ్ కుమార్ సంతోషి డైరెక్షన్లో అజయ్ దేవ్ గణ్ టైటిల్ రోట్లో యాక్ట్ చేసిన సినిమా ‘లెజెండ్ ఆఫ్ భగత్ సింగ్’. ఈ చిత్రం హిందీలో వచ్చిన అత్యుత్తమ స్వాతంత్య్ర పోరాట కథా చిత్రాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది.
మదర్ ఇండియా .. నర్గీస్ దత్, సునీల్ దత్, రాజేంద్ర కుమార్ ముఖ్యపాత్రల్లో నటించిన ఈ సినిమా బాలీవుడ్ లో తెరకెక్కిన అత్యుత్తమ దేశభక్తి చిత్రాల్లో తన కంటూ కొన్ని పేజీలు రాసుకుంది.
1971 భారత్ పాకిస్థాన్ యుద్ధ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘బోర్డర్’. ఈ సినిమా హిందీలో వచ్చిన అత్యుత్తమ దేశ భక్తి చిత్రాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది.
స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడు దేశ తొలి హోం మంత్రి సర్ధార్ వల్లభ్ భాయ్ పటేల్ జీవిత చరిత్ర ఆధారంగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఆడియన్స్ను మెప్పించింది. దేశంలోని ముక్కలు ముక్కలుగా ఉన్న 550 పైగా సంస్థాలను ఏకం చేసిన నేతగా భారత దేశ చరిత్రలో ఈయనకు ప్రత్యేక స్థ
1897లో 36వ బ్రిటిష్ సిక్కు రెజిమెంట్ కు చెందిన 21 సిక్కు సైనికులు .. 10 వేల అఫ్షన్ సైనికులను సారాగర్హి దగ్గర ఎలా ఓడించారనే నేపథ్యంలో తెరకెక్కంది. ఈ చిత్రం నరనరాన దేశభక్తిని ప్రేరేపిస్తోంది.
ఆదిత్య ధర్ డైరెక్షన్లో తెరకెక్కిన ‘యూరీ - ది సర్జికల్ స్ట్రైక్’ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి విజయం సాధించింది. మన దేశంలో పాకిస్థాన్ ఉగ్రమూకలు జరిపిన దాడి నేపథ్యంలో మన దేశ సైనికులు సరిహద్దులు దాటి అక్కడ ఉగ్ర మూకలను 2016ల
దురంధర్ రెండు పార్టులు కలిపి అద్భుత విజయాన్ని సాధించింది. దేశ భక్తి నేపథ్యంలో రణ్వీర్ సింగ్ హీరోగా నటించిన ఈ సినిమా అద్భుతమైన విజయం సాధించింది. హిందీలో తెరకెక్కిన అత్యుద్భుత దేశ భక్తి చిత్రాల్లో ఇది ఒకటిగా చరిత్రకెక్కింది.