తెలుగు వెండితెరపై భగవాన్ శ్రీ కృష్ణ పాత్రల్లో నటించిన హీరోలు..

యువరాజులో మహేష్ బాబు కాసేపు అలా శ్రీ కృష్ణుడి పాత్రలో నటించి మెప్పించారు.
కన్నడ ‘కురుక్షేత్’రంలో రవిచంద్రన్ శ్రీ కృష్ణుడి పాత్రలో మెప్పించారు.
‘దాన వీర శూర కర్ణ’లో మాస్టర్ హరికృష్ణ మనవడు ఎన్టీఆర్ నటించడం విశేషం..
పాండురంగ మహత్యంలో విజయ నిర్మల బాలకృష్ణుడిగా నటించి మెప్పించారు.
శ్రీ కృష్ణావతారం సినిమాలో చిన్నప్పటి కృష్ణుడి పాత్రలో మెప్పించిన హరికృష్ణ.
యశోదా కృష్ణలో అవతారపురుషుడిగా రామకృష్ణ నటించారు.
గోపాల గోపాల చిత్రంలో పవన్ కళ్యాణ్ కూడా మోడ్రన్ శ్రీ కృష్ణుడి పాత్రలో నటించారు.
నాగార్జున.. మోడ్రన్ శ్రీకృష్ణుడి పాత్రలో ‘కృష్ణార్జున’ లో నటించి మెప్పించడం విశేషం.
‘కన్నయ్య కిట్టయ్య’ చిత్రంలో కన్నయ్య పాత్రలో మెప్పించారు.
సాక్షి సినిమాలో కాసేపు అలా కృష్ణయ్య పాత్రలో కనిపించిన నటశేఖర కృష్ణ.
శ్రీ కృష్ణార్జున విజయం, పాండురంగడు చిత్రాల్లో శ్రీకృష్ణ పాత్రల్లో నటించి మెప్పించారు. ఇక ఎన్టీఆర్ బయోపిక్, భార్గవ రాముడు, కొన్ని చిత్రాల్లో పాటల్లో శ్రీకృష్ణుడి పాత్రలో కాసేపు కనిపించడం విశేషం.
‘నర్తనశాల’ సహా పలు చిత్రాల్లో శ్రీకృష్ణుడి పాత్రల్లో మెప్పించారు కాంతారావు
‘గోవుల గోపన్న’ చిత్రంలో ఓ పాటలో స్వప్న గీతంలో శ్రీకృష్ణుడి వేషంలో కనిపించడం విశేషం.
‘బుద్దిమంతుడు’, ‘కురుక్షేత్రం’ సినిమాల్లో భగవాన్ శ్రీకృష్ణ పాత్రల్లో యాక్ట్ చేసి మెప్పించారు శోభన్ బాబు
సినిమాల్లోని అంతర్నాటకాల్లో కలిసి మొత్తంగా 33సార్లు శ్రీకృష్ణ భగవానుడి
మహా భారతంతో పద్దెనిమిది పర్వాల మాదిరిగానే.. ఆయన పద్దెనిమిది సినిమాల్లో శ్రీకృష్ణ పాత్రల్లో మెప్పించారు. మాయా బజార్ నుంచి శ్రీ మద్విరాట పర్వం వరకు దాదాపు 18 సినిమాల్లో శ్రీ కృష్ణ భగవాడి పాత్రలో మెప్పించారు.