తెలుగు వెండితెరపై భగవాన్ శ్రీ కృష్ణ పాత్రల్లో నటించిన హీరోలు..

Published by: TA Kiran Kumar | Sep 05, 2026

మహేష్ బాబు..

యువరాజులో మహేష్ బాబు కాసేపు అలా శ్రీ కృష్ణుడి పాత్రలో నటించి మెప్పించారు.

Published by: TA Kiran Kumar | Sep 05, 2026

రవిచంద్రన్

కన్నడ ‘కురుక్షేత్’రంలో రవిచంద్రన్ శ్రీ కృష్ణుడి పాత్రలో మెప్పించారు.

Published by: TA Kiran Kumar | Sep 05, 2026

మూడో ఎన్టీఆర్

‘దాన వీర శూర కర్ణ’లో మాస్టర్ హరికృష్ణ మనవడు ఎన్టీఆర్ నటించడం విశేషం..

Published by: TA Kiran Kumar | Sep 05, 2026

విజయ నిర్మల

పాండురంగ మహత్యంలో విజయ నిర్మల బాలకృష్ణుడిగా నటించి మెప్పించారు.

Published by: TA Kiran Kumar | Sep 05, 2026

హరికృష్ణ నందమూరి

శ్రీ కృష్ణావతారం సినిమాలో చిన్నప్పటి కృష్ణుడి పాత్రలో మెప్పించిన హరికృష్ణ.

Published by: TA Kiran Kumar | Sep 05, 2026

రామకృష్ణ..

యశోదా కృష్ణలో అవతారపురుషుడిగా రామకృష్ణ నటించారు.

Published by: TA Kiran Kumar | Sep 05, 2026

శ్రీదేవి.. యశోదా కృష్ణలో బాలకృష్ణుడిగా శ్రీదేవి

Published by: TA Kiran Kumar | Sep 05, 2026

గోపాల గోపాల

గోపాల గోపాల చిత్రంలో పవన్ కళ్యాణ్ కూడా మోడ్రన్ శ్రీ కృష్ణుడి పాత్రలో నటించారు.

Published by: TA Kiran Kumar | Sep 05, 2026

కృష్ణార్జున ..

నాగార్జున.. మోడ్రన్ శ్రీకృష్ణుడి పాత్రలో ‘కృష్ణార్జున’ లో నటించి మెప్పించడం విశేషం.

Published by: TA Kiran Kumar | Sep 05, 2026

రాజేంద్ర ప్రసాద్

‘కన్నయ్య కిట్టయ్య’ చిత్రంలో కన్నయ్య పాత్రలో మెప్పించారు.

Published by: TA Kiran Kumar | Sep 05, 2026

కృష్ణ

సాక్షి సినిమాలో కాసేపు అలా కృష్ణయ్య పాత్రలో కనిపించిన నటశేఖర కృష్ణ.

Published by: TA Kiran Kumar | Sep 05, 2026

నందమూరి బాలకృష్ణ..

శ్రీ కృష్ణార్జున విజయం, పాండురంగడు చిత్రాల్లో శ్రీకృష్ణ పాత్రల్లో నటించి మెప్పించారు. ఇక ఎన్టీఆర్ బయోపిక్, భార్గవ రాముడు, కొన్ని చిత్రాల్లో పాటల్లో శ్రీకృష్ణుడి పాత్రలో కాసేపు కనిపించడం విశేషం.

Published by: TA Kiran Kumar | Sep 05, 2026

కాంతారావు..

‘నర్తనశాల’ సహా పలు చిత్రాల్లో శ్రీకృష్ణుడి పాత్రల్లో మెప్పించారు కాంతారావు

Published by: TA Kiran Kumar | Sep 05, 2026

అక్కినేని నాగేశ్వరరావు..

‘గోవుల గోపన్న’ చిత్రంలో ఓ పాటలో స్వప్న గీతంలో శ్రీకృష్ణుడి వేషంలో కనిపించడం విశేషం.

Published by: TA Kiran Kumar | Sep 05, 2026

శోభన్ బాబు..

‘బుద్దిమంతుడు’, ‘కురుక్షేత్రం’ సినిమాల్లో భగవాన్ శ్రీకృష్ణ పాత్రల్లో యాక్ట్ చేసి మెప్పించారు శోభన్ బాబు

Published by: TA Kiran Kumar | Sep 05, 2026

నందమూరి తారక రామారావు..

సినిమాల్లోని అంతర్నాటకాల్లో కలిసి మొత్తంగా 33సార్లు శ్రీకృష్ణ భగవానుడి

Published by: TA Kiran Kumar | Sep 05, 2026

ఎన్టీఆర్..

మహా భారతంతో పద్దెనిమిది పర్వాల మాదిరిగానే.. ఆయన పద్దెనిమిది సినిమాల్లో శ్రీకృష్ణ పాత్రల్లో మెప్పించారు. మాయా బజార్ నుంచి శ్రీ మద్విరాట పర్వం వరకు దాదాపు 18 సినిమాల్లో శ్రీ కృష్ణ భగవాడి పాత్రలో మెప్పించారు.

Published by: TA Kiran Kumar | Sep 05, 2026

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