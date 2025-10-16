బాలీవుడ్ లో బోల్డ్ కంటెంట్ తో తెరకెక్కిన సినిమాలు.. ఫ్యామిలీలో అస్సలు చూడలేము బాబోయ్..

TA Kiran Kumar
Oct 16,2025
Hunterrr (2015)

పూర్తి అడల్ట్ కంటెంట్ తో తెరకెక్కిన ‘హంటర్’ చిత్రాన్నికుంటుంబంతో కలిసి చూడలేము.

మస్తీజాదే (2016)

పూర్తిగా అడల్డ్ కంటెంట్ వల్గర్ కామెడీతో తెరకెక్కిన ‘మస్తీ జాదే’ చిత్రాన్ని ఫ్యామిలీతో చూడటం కష్టమే గురు.

లవ్ సెక్స్ ఔర్ ధోఖా (2010)

బోల్డ్ కంటెంట్ వివాదాస్పద అంశాలతో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాను ఫ్యామిలీ సభ్యులతో కలిసి అస్సలు చూడలేము.

జిస్మ్ 2 (2012)

పూర్తి అడల్ట్ కంటెంట్ తో అసభ్యకరమైన సీన్స్ తో తెరకెక్కిన ఈ మూవీని ఒంటరిగా చూస్తే థ్రిల్ అవుతారు.

ఢిల్లీ బెల్లీ (2011)

అడల్డ్ కామెడీతో తెరకెక్కిన ‘డిల్లీ బెల్లీ’ చిత్రాన్ని కుటుంబంతో కలిసి చూడలేము బాబు.

గ్రాండ్ మస్తీ (2013)

పూర్తి అడల్ట్ కంటెంట్ తో తెరకెక్కిన ఈ మూవీని కుటుంబంతో కలసి చూడటం కత్తి మీద సామే.

క్యా కూల్ హై హమ్ సీరీస్

ఈ చిత్రం పూర్తిగా అడల్ట్ కంటెంట్ తో వచ్చింది. ఈ సినిమాను ఒంటరిగా స్నేహితులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేయవచ్చు.

