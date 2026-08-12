హిందీలో అతిలోకసుందరి శ్రీదేవి సినీ కెరీర్‌ను మలుపు తిప్పిన చిత్రాలు..

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 12, 2026

10. మామ్..

శ్రీదేవి టైటిల్ రోల్లో యాక్ట్ చేసిన చివరి చిత్రం ‘మామ్’. రవి ఉద్యవార్ డైరెక్ట్ చేశారు. ఈ సినిమాలో నటనకు గాను శ్రీదేవి జాతీయ ఉత్తమ నటి అవార్డును వరించింది. శ్రీదేవి కన్నుమూసిన నేపథ్యంలో ఆమె కుటుంబ సభ్యులు ఈ అవార్డు అందుకున్నారు. చనిపోయిన తర్వాత

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 12, 2026

9. ఇంగ్లీష్ వింగ్లీష్

శ్రీదేవి చాలా యేళ్ల తర్వాత కథానాయికగా రీ ఎంట్రీ ఇచ్చిన చిత్రం ‘ఇంగ్లీష్ వింగ్లీష్’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 12, 2026

8. ఖుదా గవా

శ్రీదేవి తల్లి కూతుళ్లుగా అమితాబ్ బచ్చన్, నాగాగార్జున హీరోలుగా ముకుల్ ఎస్ ఆనంద్ డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ఖుదాగవా’. ఈ సినిమా శ్రీదేవి కెరీర్ లో బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 12, 2026

7.సద్మా

బాలూ మహేంద్ర డైరెక్షన్‌లో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం తమిళంలో నుంచి తెలుగులో డబ్ చేయబడిన ‘వసంత కోకిల’ మూవీకి రీమేక్‌గా తెరకెక్కింది. హిందీలో కూడా కమల్ హాసన్, శ్రీదేవి నటించారు. ఈ చిత్రం హిందీలో కూడా బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 12, 2026

6. తోఫా

తెలుగులో కే.రాఘవేంద్రరావు దర్శకత్వంలో శోభన్ బాబు, జయప్రద, శ్రీదేవి హీరో, హీరోయిన్లుగా నటించిన ‘దేవత’ చిత్రానికి రీమేక్ గా తెరకెక్కింది. హిందీలో జితేంద్ర హీరోగా రాఘవేంద్రరావు డైరెక్ట్ చేసిన ఈ చిత్రంలో శ్రీదేవితో పాటు జయప్రద కూడా యాక్ట్ చేయడం విశ

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 12, 2026

5. ఛాల్‌బాజ్

పంకజ్ పరాశర్ డైరెక్షన్‌లో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా శ్రీదేవి కెరీర్ లో ప్రత్యేకంగా నిలిచిపోయింది. ఈ సినిమాలో రజినీకాంత్, సన్ని డియోల్ హీరోలుగా యాక్ట్ చేశారు. ఆ సినిమాలో శ్రీదేవి ద్విపాత్రాభినయం చేయడం విశేషం.

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 12, 2026

4.చాందిని

యశ్ చోప్రా నిర్మాతగా దర్శకత్వం వహించిన చిత్రం ‘చాందిని’. వినోద్ ఖన్నా, రిషీ కపూర్ హీరోలుగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం అప్పట్లో బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ మ్యూజికల్‌ బ్లాక్ బస్టర్‌గా నిలిచింది.

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 12, 2026

3.నగీనా

హర్మేష్ మల్హోత్ర డైరెక్షన్‌లో తెరకెక్కిన ‘నగీనా’ చిత్రం శ్రీదేవి కెరీర్ లో ప్రత్యేకంగా నిలిచిపోయింది. అప్పట్లోనే ఈ చిత్రానికి సీక్వెల్ తెరకెక్కడం విశేషం.

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 12, 2026

2. మిస్టర్ ఇండియా

శేఖర్ కపూర్ డైరెక్షన్‌లో భర్త బోనీ కపూర్ నిర్మాణంలో మరిది అనిల్ కపూర్ హీరోగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా శ్రీదేవి కెరీర్ లోనే కాదు.. భారతీయ సినిమాల్లో బెస్ట్ క్లాసికల్ మూవీగా నిలిచిపోయింది.

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 12, 2026

1. హిమ్మత్ వాలా

జితేంద్ర హీరోగా కే.రాఘవేంద్రరావు డైరెక్షన్‌లో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాతో శ్రీదేవి బాలీవుడ్ టాప్ హీరోయిన్ రేంజ్‌కు చేరుకుంది. ఈ చిత్రం తెలుగులో కృష్ణ, జయప్రద హీరో, హీరోయిన్లుగా తెరకెక్కిన ‘ఊరుకి మొనగాడు’ చిత్రానికి రీమేక్. ఈ చిత్రం శ్రీదేవి

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 12, 2026

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తెలుగులో శ్రీదేవి కెరీర్‌ను ఛేంజ్ చేసిన టాప్ చిత్రాలు..

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