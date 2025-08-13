జితేంద్ర హీరోగా కే.రాఘవేంద్రరావు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాతో శ్రీదేవి బాలీవుడ్ టాప్ హీరోయిన్ అయింది. ఈ చిత్రం తెలుగులో కృష్ణ, జయప్రద హీరో, హీరోయిన్లుగా తెరకెక్కిన ‘ఊరికి మొనగాడు’ చిత్రానికి రీమేక్.
శేఖర్ కపూర్ దర్శకత్వంలో బోనీ కపూర్ నిర్మాణంలో అనిల్ కపూర్ హీరోగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా శ్రీదేవి కెరీర్ లోనే కాదు.. భారతీయ సినిమాల్లో బెస్ట్ క్లాసిక్ గ నిలిచిపోయింది.
హర్మేష్ మల్హోత్ర దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘నగీనా’ చిత్రం శ్రీదేవి కెరీర్ లో ప్రత్యేకంగా నిలిచిపోయింది. అప్పట్లోనే ఈ చిత్రానికి సీక్వెల్ తెరకెక్కడం విశేషం.
యశ్ చోప్రా స్వీయ దర్శకత్వంలో వినోద్ ఖన్నా, రిషీ కపూర్ హీరోలుగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం అప్పట్లో బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.
పంకజ్ పరాశర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా శ్రీదేవి కెరీర్ లో ప్రత్యేకంగా నిలిచిపోయింది. ఈ సినిమాలో రజినీకాంత్, సన్ని దేవోల్ హీరోలుగ నటించారు. ఆ సినిమాలో శ్రీదేవి ద్విపాత్రాభినయం చేయడం విశేషం.
తెలుగులో కే.రాఘవేంద్రరావు దర్శకత్వంలో శోభన్ బాబు, జయప్రద, శ్రీదేవి హీరో, హీరోయిన్లుగా నటించిన ‘దేవత’ మూవీకి రీమేక్ గా తెరకెక్కింది. హిందీలో జితేంద్ర హీరోగా రాఘవేంద్రరావు డైరెక్ట్ చేసిన ఈ చిత్రంలో శ్రీదేవితో పాటు జయప్రద కూడా నటించారు.
బాలూ మహేంద్ర దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం తమిళంలో నుంచి తెలుగులో డబ్ చేయబడిన ‘వసంత కోకిల’ మూవీకి రీమేక్. హిందీలో కమల్, శ్రీదేవి నటించారు. ఈ చిత్రం బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.
శ్రీదేవి తల్లి కూతుళ్లుగా అమితాబ్, నాగ్ హీరోలుగా ముకల్ ఎస్ ఆనంద్ డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన ‘ఖుదాగవా’ శ్రీదేవి కెరీర్ లో బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.
శ్రీదేవి చాలా యేళ్ల తర్వాత కథానాయికగా రీ ఎంట్రీ ఇచ్చిన చిత్రం ‘ఇంగ్లీష్ వింగ్లీష్’. ఈ సినిమా బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.
శ్రీదేవి టైటిల్ రోల్లో యాక్ట్ చేసిన సినిమా ‘మామ్’. రవి ఉద్యవార్ డైరెక్ట్ చేశాడు. నటిగా శ్రీదేవి చివరి చిత్రం. ఈ సినిమాకు గాను శ్రీదేవి జాతీయ ఉత్తమ నటి అవార్డును వరించింది. శ్రీదేవి కన్నుమూసిన నేపథ్యంలో ఆమె కుటుంబ సభ్యులు ఈ అవార్డు అందుకున్నారు.
Sridevi Top 10 Telugu Movies: అతిలోకసుందరి ‘శ్రీదేవి’ కెరీర్ తెలుగు టాప్ 10 మూవీస్.. మొదటి స్థానం ఆ సినిమాదే..