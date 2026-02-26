తమిళ రీమేక్స్ తో హిట్స్ అందుకున్న బాలీవుడ్ హీరోలు..
TA Kiran Kumar
Feb 26,2026
సూరారై పొట్రు - సర్ఫ్రిరా 2020లో సుధా కొంగర దర్శకత్వంలో సూర్య కథానాయకుడిగా తెరకెక్కిన తమిళ చిత్రం ‘సూరారై పొట్రు’ చిత్రం ఓటీటీ వేదికగా బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. తాజాగా 2024లో ఈ సినిమా అక్షయ్ కుమార్ హీరోగా ‘సర్ఫిరా’ గా రీమేక్ అయింది. పెద్దగా ఆడలేదు.
ఫోర్స్ - కాఖా కాఖా జాన్ అబ్రహం హీరోగా 2011లో తెరకెక్కిన ‘ఫోర్స్’ చిత్రానికి.. 2003లో సూర్య హీరోగా తెరకెక్కిన ‘కాక కాక’ చిత్రానికి రీమేక్ గా తెరకెక్కింది.
ఓకే జాను - ఓకే కన్మణి 2017లో వచ్చిన ‘ఓకే జాను’ మూవీ.. 2015లో తెరకెక్కిన ‘ఓకే కన్మణి’ చిత్రానికీ రీమేక్ గా తెరకెక్కింది.
సింగం - సింగం 2011లో అజయ్ దేవ్ గణ్ హీరోగా తెరకెక్కిన ‘సింగం’ మూవీకి ..2010 తమిళ చిత్రం సింగం యొక్క రీమేక్ గా తెరకెక్కింది.
విక్రమ్ వేద - విక్రమ్ వేద 2022లో హృతిక్ రోషణ్, సైఫ్ అలీ ఖాన్ హీరోగా తెరకెక్కిన ‘విక్రమ్ వేద’ మూవీ.. 2011లో తెరకెక్కిన విజయ్ సేతుపతి, మాధవన్ ల ‘విక్రమ్ వేద’కు రీమేక్ గా తెరకెక్కింది.
హాలీడే - తుప్పాకి 2014 అక్షయ్ కుమార్ కథానాయకుడిగా తెరకెక్కిన ‘హాలిడే’ మూవీ.. 2012లో తెరకెక్కిన తమిళ చిత్రం విజయ్ హీరోగా తెరకెక్కిన ‘తుప్పాకి’ చిత్రానికి రీమేక్ గా తెరకెక్కింది.
కిసీ కా భాయ్ కిసీ కీ జాన్ - వీరమ్ 2023లో సల్మాన్ ఖాన్ హీరోగా తెరకెక్కిన ‘కిసీ కా భాయ్ కిసీ కీ జాన్’మూవీ 2019 తమిళ చిత్రం ‘వీరమ్’ మూవీకి రీమేక్ గా తెరకెక్కింది.
గజిని - గజిని 2008లో ఆమీర్ ఖాన్ హీరోగా తెరకెక్కిన ‘గజిని’ మూవీ.. 2005లో తమిళ చిత్రం ‘గజిని’ చిత్రానికి రీమేక్ గా తెరకెక్కింది.