ఈ బాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్స్ లాస్ట్ బంపర్ ఓపెనింగ్స్ రాబట్టిన చిత్రాలు..

షారుఖ్ కు చివరగా ‘జవాన్’ సినిమా అత్యధిక ఓపెనింగ్స్ రాబట్టింది. ఈ సినిమా 2023లో విడుదలైంది.
సల్లూ భాయ్ కు చివరగా ‘భారత్’ సినిమా అత్యధిక ఓపెనింగ్స్ రాబట్టిన చిత్రంగా నిలిచింది. 2019 తర్వాత ఈ సినిమా ఓపెనింగ్స్ ను సల్లూభాయ్ ఏ చిత్రం క్రాస్ చేయలేకపోయింది.
2018లో విడుదలైన ఈ సినిమా మంచి ఓపెనింగ్స్ రాబట్టింది. ఈ సినిమా తర్వాత ఆమీర్ ఖాన్ నటించిన ఏ చిత్రం ఆ రేంజ్ ఓపెనింగ్స్ రాబట్టలేపోయింది.
హృతిక్ రోషన్, టైగర్ ష్రాప్ హీరోలుగా నటించిన ‘వార్’ సినిమా మొదటి రోజు అత్యధిక వసూల్లు రాబట్టిన చిత్రంగా నిలిచింది. ఈ సినిమా తర్వాత మరే సినిమా ఆ సినిమా ఓపెనింగ్స్ ను రాబట్టలేకపోయింది.
అక్షయ్ కుమార్ హీరోగా నటించిన ‘సింగ్ ఈజ్ కింగ్’ సినిమా 2008లో విడుదలైంది. ఈ సినిమా అక్షయ్ కెరీర్ లోనే మొదటి రోజు అత్యధిక ఓపెనింగ్స్ రాబట్టిన చిత్రంగా నిలిచింది. ఆ తర్వాత విడుదలైన ఏ సినిమా కూడా ఈ సినిమా ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్ ను క్రాస్ చేయలేక
అజయ్ దేవగణ్, రోహిత్ శెట్టి కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కిన ‘గోల్ మాల్ ఎగైన్’ సినిమా మంచి ఓపెనింగ్స్ రాబట్టింది. 2017లో విడుదలైన ఈ సినిమా తర్వాత అజయ్ నటించిన మరే చిత్రం ఈ మూవీ ఓపెనింగ్స్ ను క్రాస్ చేయలేకపోయింది. ఆర్ఆర్ఆర్ క్రాస్ చేసినా.. అందులో ఇ
2023లో విడుదలైన ‘యానిమల్’ సినిమా రణ్ బీర్ కపూర్ చివరగా మంచి ఓపెనింగ్స్ రాబట్టిన చిత్రంగా నిలిచింది. ఈ యేడాది ‘రామాయణం’ సినిమాతో అత్యధిక ఓపెనింగ్స్ రాబట్టే అవకాశాలున్నాయి.
రణ్ వీర్ సింగ్ హీరోగా ఆదిత్యధర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘దురంధర్ 2’ సినిమా ఈ యేడాది బాలీవుడ్ లో అత్యధిక వసూళ్లను రాబట్టిన చిత్రంగా నిలిచింది. నెక్ట్స్ ఈ సినిమా ఓపెనింగ్స్ ను ఏ సినిమా క్రాస్ చేస్తుందో చూడాలి.
