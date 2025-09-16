బ్రహ్మానందం, అలీ సహా మన దేశంలో రిచెస్ట్ కమెడియన్స్ వీళ్లే..

బ్రహ్మానందం

బ్రహ్మీ మన దేశంలోనే అత్యంత ధనవంతుడైన కమెడియన్ గా పేరు సంపాదించాడు. ఈయన నికర ఆస్తుల విలువ రూ.600 కోట్ల నుంచి రూ. 700 కోట్లకు వరకు ఉన్నట్టు సమాచారం.

అలీ

కమెడియన్ కమ్ హీరో అలీ ఆస్తులు కూడా దాదాపు రూ. 450 కోట్ల వరకు ఉంటుందనేది టాక్.

కపిల్ శర్మ

కామెడీ విత్ కపిల్ శర్మ షో తో పాపులర్ అయిన కపిల్ శర్మ నికర ఆస్తులు దాదాపు రూ. 500 కోట్లు ఉన్నట్టు సమాచారం.

జానీ లీవర్

బాలీవుడ్ లో నెంబర్ కమెడియన్ గా పాపులర్ అయిన తెలుగు వాడైన జానీ లీవర్ ఆస్తలు విలువ దాదాపు రూ.300 కోట్ల వరకు స్థిర, చరాస్తులు ఉన్నట్టు సమాచారం.

రాజ్ పాల్ యాదవ్

రాజ్ పాల్ యాదవ్ ఆస్తుల విలువ దాదాపు రూ. 250 కోట్ల వరకు ఉంటుంది.

సునీల్ గ్రోవర్

సునీల్ గ్రోవర్ ఈయన నికర ఆస్తుల విలువ రూ. 25 కోట్ల వరకు ఉంటుందని అంచనా.

