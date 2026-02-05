రజినీకాంత్, శతృఘ్న సిన్హా, హేమా మాలిని హీరో, హీరోయిన్లుగా నటించిన చిత్రం ‘హమ్ మే షెహెన్ షా కౌన్ హై’ చిత్రం దాదాపు 37 యేళ్ల తర్వాత రిలీజ్ కాబోతుంది. ఈ విషయాన్ని చిత్ర నిర్మాత తెలిపారు.
దాదాపు 42 యేళ్ల తర్వాత 2013లో విడుదలైంది. ఈ సినిమానే అత్యంత ఆలస్యంగా విడుదలైన సినిమాగా సినీ చరిత్రలో నిలిచిపోయింది.
అక్కినేని నాగేశ్వరరావు, జయసుధ హీరో, హీరోయిన్లుగా సింగీతం శ్రీనివాస రావు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ప్రతిబింబాలు’. తెలుగులో అత్యంత ఆలస్యంగా విడుదలైన చిత్రంగా రికార్డులకు ఎక్కింది.
రజినీకాంత్, ఐశ్వర్య రాయ్ బచ్చన్ హీరో, హీరోయిన్లుగా నటించిన ‘రోబో’ మూవీ షూటింగ్ కు దాదాపు 10 యేళ్లు పట్టింది.
రణ్ బీర్ కపూర్, నాగార్జున, అమితాబ్, షారుఖ్ ముఖ్య పాత్రల్లో నటించిన సినిమా ‘బ్రహ్మస్త్ర - పార్ట్ -1’ షూటింగ్ కు దాదాపు 7 యేళ్లు పట్టింది.
కోడి రామకృష్ణ దర్శకత్వంలో చిరంజీవి హీరోగా నటించిన ‘అంజి’ మూవీ దాదాపు 5 యేళ్లు షూటింగ్ జరుపుకుంది.
అక్షయ్ కుమార్, శ్రీదేవి హీరో, హీరోయిన్లుగ నటించిన ‘మేరీ బీవీకి జవాబ్ నహీ’ సినిమా రిలీజ్ కు 10 యేళ్లు పట్టింది.
పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కథానాయకుడిగా నటించిన ఈ సినిమా దాదాపు 16 యేళ్లు షూటింగ్ జరుపుకొని చివరకు విడుదలై సంచలన విజయం సాధించింది.
రాజ్ కుమార్, మీనా కుమారి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన హిందీ సినిమా ‘పాకీజా’ సినిమా విడుదల కావడానికి 16 యేళ్ల సమయం పట్టింది.
మొఘల్ ఏ ఆజమ్ సినిమా నిర్మాణానికి దాదాపు 14 యేళ్లు పట్టింది.
విక్రమ్ హీరోగా గౌతమ్ మీనన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘ధృవ నక్షత్రం’ ఫస్ట్ పార్ట్ యుద్ధ కాండమ్ సినిమా 11 యేళ్ల తర్వాత విడుదలైంది.
అయిలాన్ మూవీ శివకార్తికేయన్ హీరోగా నటించిన ఈ చిత్రం దాదాపు 5 యేళ్లు పట్టింది.
వీటితో పాటు దీవానా మై దీవానా, యే లమ్హే హై జుదాయి కే వంటి హిందీ చిత్రాలు 10 యేళ్లు.. సనమ్ తేరీ కసమ్ -15 యేళ్లు, అజయ్ దేవగణ్ హీరోగా నామ్ చిత్రం విడుదలకు 20 యేళ్లు.. లవ్ అండ్ గాడ్ రిలీజ్ కు 23 యేళ్లు, అమన్ కే ఫరిస్తే - 24 యేళ్ల లాంగ్ టైమ్ పట్టింది.