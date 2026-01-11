సినిమాల్లో హీరోహీరోయిన్ రొమాన్స్, లిప్ లాక్ సన్నివేశాలు నేటితరంలో కామన్గా వస్తున్నాయి.
అయితే ఒకప్పుడు పాతతరం చిత్రాల్లో లిప్లాక్ సన్నివేశం అంటే అమ్మో అనేలా చేసేవారు.
అయితే పాత తరం హీరోయిన్లలో ఒకామె మాత్రం ముద్దు సీన్లు ఓకే చెబుతూనే అందుకు నిర్మాతలు కోటి రూపాయలు చెల్లించాలని కండీషన్ పెట్టింది.
బాలీవుడ్లోని ఒకప్పటి టాప్ హీరోయిన్లలో మాధురి దీక్షిత్ అప్పట్లో ఒకరుగా ఉన్నారు.
ఆమె అందానికి ఎంతో ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు. ఎన్నో హిట్ చిత్రాల్లో నటించిన మాధురికి తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది.
1988లో విడుదలైన సూపర్ హిట్ సినిమా 'దయావన్'లో వినోద్ ఖన్నా, మాధురీ దీక్షిత్ హీరోహీరోయిన్లుగా నటించారు.
ఈ చిత్రంలో ఓ లిప్లాక్ సీన్ కోసం మాధురి దీక్షిత్ రూ.కోటి వసూలు చేసిందట.