Dayavan Kissing Scene: హీరో ముద్దు పెడితే రూ.కోటి వసూలు చేసిన హీరోయిన్..ఇప్పుడెలా ఉందంటే?

Harish Darla
Jan 11,2026
';


సినిమాల్లో హీరోహీరోయిన్ రొమాన్స్, లిప్ లాక్ సన్నివేశాలు నేటితరంలో కామన్‌గా వస్తున్నాయి.

 ';


అయితే ఒకప్పుడు పాతతరం చిత్రాల్లో లిప్‌లాక్ సన్నివేశం అంటే అమ్మో అనేలా చేసేవారు.

 ';


అయితే పాత తరం హీరోయిన్లలో ఒకామె మాత్రం ముద్దు సీన్లు ఓకే చెబుతూనే అందుకు నిర్మాతలు కోటి రూపాయలు చెల్లించాలని కండీషన్ పెట్టింది.

 ';


బాలీవుడ్‌లోని ఒకప్పటి టాప్ హీరోయిన్లలో మాధురి దీక్షిత్ అప్పట్లో ఒకరుగా ఉన్నారు.

 ';


ఆమె అందానికి ఎంతో ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు. ఎన్నో హిట్ చిత్రాల్లో నటించిన మాధురికి తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది.

 ';


1988లో విడుదలైన సూపర్ హిట్ సినిమా 'దయావన్'లో వినోద్ ఖన్నా, మాధురీ దీక్షిత్ హీరోహీరోయిన్లుగా నటించారు.

';


ఈ చిత్రంలో ఓ లిప్‌లాక్ సీన్ కోసం మాధురి దీక్షిత్ రూ.కోటి వసూలు చేసిందట.

 ';


';

VIEW ALL

Girija Oak Glamour: ఈమె ఎవరో గుర్తు పట్టారా? ఇప్పుడే ఇలా ఉంటే..ఆ వయసులో!

Eggs: జాగ్రత్త! ఈ 5 ఫుడ్స్‌ గుడ్లతో కలిపి తినకండి!

Kiwi: జలుబు, దగ్గు, ఫ్లూ దరిచేరవు.. చలికాలంలో కివీ సీక్రెట్ ఇదే!

Orange: షుగర్‌ ఉన్నవారు నారింజ తినవచ్చా? వైద్యులు ఏం చెబుతున్నారు?
Read Next Story