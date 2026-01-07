దీపికా పదుకొణే తొలిసారి తన భర్త రణ్ వీర్ సింగ్ తో కలిసి నటించిన ఈ సినిమా వీళ్లిద్దరి కెరీర్ లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయింది.
పీకూ సినిమాలో దీపికా పదుకొణే పీకూ బెనర్జీ పాత్రలో జీవించింది. తండ్రి కోసం తపన పడే కూతురు పాత్రలో ఒదిగిపోయింది.
సంజయ్ లీలా భన్సాలీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో దీపికాతో పాటు రణ్ వీర్ సింగ్ ఇద్దరూ టైటిల్ రోల్ పోషించారు. ఈ సినిమా దీపికా కెరీర్ లో మరో బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రంగా నిలిచింది.
పద్మావత్ రాణి పద్మావతి పాత్రలో టైటిల్ రోల్ లో నటించి మెప్పించింది. ఈ సినిమాలో తన నటనతో మరో మెట్టు పైకెక్కింది. అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ కి తన రాజ్యం ఆక్రమించుకోవడంతో తనను తన సామ్రాజ్య స్త్రీలు ఆత్మాహుతి చేసుకునే గౌరవప్రదమైన పాత్రలో మెప్పించింది.
షారుఖ్ హీరోగా సిద్ధార్ధ్ ఆనంద్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘పఠాన్’. ఈ మూవీ కూడా రూ. వెయ్యి కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్స్ సాధించింది.
అట్లీ దర్శకత్వంలో షారుఖ్ హీరోగా దీపికా లీడ్ రోల్లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘జవాన్’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వెయ్యి కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్స్ ను రాబట్టింది.
ఛపాక్ సినిమాలో యాసిడ్ దాడి బాధితురాలి పాత్రలో నటించి మెప్పించింది. ఈ సినిమా దీపికా కెరీర్ లో మరో డిఫరెంట్ మూవీగా నిలిచిపోయింది.
కాక్ టెయిల్ సినిమాలో దీపికా పదుకొణే వెరోనికా డి కోస్టా పాత్రలో ఒదిగిపోయింది. ఈ సినిమా దీపికా కెరీర్ లో డిఫరెంట్ మూవీగా నిలిచింది.
‘యే జవానీ హై దీవానీ’ సినిమాలో దీపికా పదుకొణే నైనా తల్వార్ పాత్రలో ఒదిగిపోయింది. ఈ చిత్రంలో ఆత్మగౌరవం గల అమ్మాయి పాత్రలో మెప్పించింది.
‘కల్కి’ చిత్రంలో దీపికా పదుకొణే సుమతి పాత్రలో నటించి మెప్పించింది. ఈ సినిమాలో తన పాత్రలో అద్భుతంగా ఒదిగిపోయిన తీరును ఎవరు మరిచిపోలేదు. ఈ సినిమా కూడా వెయ్యి కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్స్ ను రాబట్టింది.