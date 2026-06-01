Dhanashree Verma: విడాకుల తర్వాత హాట్ ఫొటోలు పోస్ట్ చేస్తున్న ధనశ్రీ వర్మ!

క్రికెటర్ యుజ్వేంద్ర చాహల్, ధన శ్రీ వర్మ గతేడాది విడాకులు తీసుకున్న సంగతి తెలిసిందే.
కరోనా లాక్డౌన్ సమయంలో వీరిద్దరి మధ్య ప్రేమ చిగురించి ఆ తర్వాత పెళ్లిగా మారింది.
అయితే పెళ్లైన కొన్నేళ్లకే వీరిద్దరి మధ్య దూరం పెరిగింది. ఏం జరిగిందో లేదో తెలియదు కానీ విడాకులు కోసం కోర్టుకు వెళ్లారు.
కొన్ని నెలల తర్వాత కోర్టు వీరిద్దరికి విడాకులు జారీ చేసిన సంగతి తెలిసిందే.
అయితే విడాకుల ద్వారా ధనశ్రీ వర్మ పెద్ద మొత్తంలో భరణం లభించిందనే వార్తలు వచ్చాయి. కానీ, నిజమెంతో తెలియదు.
విడాకుల తర్వాత చాహల్ ఓ అమ్మాయితో ప్రేమలో ఉన్నట్లు ఇటీవలే వార్తలు సోషల్ మీడియాలో వెల్లువెత్తాయి.
అయితే మరోవైపు ధనశ్రీ వర్మ కూడా మరొకరితో రిలేషన్లో ఉందని గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి.