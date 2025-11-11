ధర్మేంద్ర తన వారసులుగా సన్ని డియోల్, బాబీ డియోల్ లను హీరోలుగా పరిచయం చేశారు.తన కుమారులిద్దరితో కలిసి పలు మల్టీస్టారర్ మూవీస్ చేశారు. వీళ్లిద్దరు ఐదు సార్లు కలిసి నటించారు.
ధర్మేంద్ర, సన్నీ డియోల్ , బాబీ డియోల్ యొక్క మొదటి సారి ‘అప్నే’ సినిమాలో నటించారు. అనిల్ శర్మ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం 2007 లో విడుదలై మంచి విజయం సాధించింది.
నాలుగు యేళ్ల తర్వాత ఈ ముగ్గురూ ‘యమ్లా పగ్లా దీవానా’ చిత్రంలో రెండో సారి కలిసి పనిచేశారు. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర సూపర్ హిట్ గా నిలిచింది. 2011లో విడుదలైన ఈ చిత్రం ZEE5 లో వీక్షించవచ్చు.
‘యమ్లా పగ్లా దీవానా’ విజయం తర్వాత ఈ మూవీకి సీక్వెల్ గా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఓ మోస్తరు విజయాన్ని అందుకుంది. ‘యమ్లా పగ్లా దీవానా 2’ ని MX ప్లేయర్ లో ప్రసారం చేస్తారు.
‘యమ్లా పగ్లా దీవానా’ సినిమాకు మిశ్రమ స్పందన వచ్చినప్పటికీ‘యమ్లా పగ్లా దీవానా ఫిర్ సే’ మంచి విజయమే సాధించింది. ఈ చిత్రం ZEE5 ఓటీటీలో చూడొచ్చు.
2017లో ‘పోస్టర్ బాయ్స్’ చిత్రంలో సన్ని, బాబీలు హీరోలుగా నటించారు. ఈ చిత్రంలో ధర్మేంద్ర అతిధి పాత్రలో మెరిసారు. ఈ చిత్రాన్ని నెట్ఫ్లిక్స్లో వీక్షించవచ్చు.
మరోసారి ధర్మేంద్ర తన ఇద్దరు కుమారులు సన్ని డియోల్, బాబీ డియోల్ తో కలిసి ‘అప్నే 2’ కు ప్లాన్ చేశారు. ప్రస్తుతం ధర్మేంద్ర ఆరోగ్య పరిస్థితి క్రిటికల్ గా ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ‘అప్నే 2’ తెరకెక్కడం దాదాపు అసాధ్యమే అని చెప్పాలి.
Dharmendra - Hema Malini Top Movies: బాలీవుడ్ హిట్ పెయిర్ ధర్మేంద్ర - హేమా మాలిని కాంబినేషన్ లో వచ్చిన టాప్ చిత్రాలు..