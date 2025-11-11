ధర్మేంద్ర తన కుమారులు సన్ని డియోల్, బాబీ డియోల్ తో చేసిన మల్టీస్టారర్ మూవీస్ ఇవే..

TA Kiran Kumar
Nov 11,2025
ది డియోల్స్

ధర్మేంద్ర తన వారసులుగా సన్ని డియోల్, బాబీ డియోల్ లను హీరోలుగా పరిచయం చేశారు.తన కుమారులిద్దరితో కలిసి పలు మల్టీస్టారర్ మూవీస్ చేశారు. వీళ్లిద్దరు ఐదు సార్లు కలిసి నటించారు.

అప్నే

ధర్మేంద్ర, సన్నీ డియోల్ , బాబీ డియోల్ యొక్క మొదటి సారి ‘అప్నే’ సినిమాలో నటించారు. అనిల్ శర్మ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం 2007 లో విడుదలై మంచి విజయం సాధించింది.

యమ్లా పగ్లా దీవానా

నాలుగు యేళ్ల తర్వాత ఈ ముగ్గురూ ‘యమ్లా పగ్లా దీవానా’ చిత్రంలో రెండో సారి కలిసి పనిచేశారు. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర సూపర్ హిట్ గా నిలిచింది. 2011లో విడుదలైన ఈ చిత్రం ZEE5 లో వీక్షించవచ్చు.

యమ్లా పగ్లా దీవానా 2

‘యమ్లా పగ్లా దీవానా’ విజయం తర్వాత ఈ మూవీకి సీక్వెల్ గా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఓ మోస్తరు విజయాన్ని అందుకుంది. ‘యమ్లా పగ్లా దీవానా 2’ ని MX ప్లేయర్ లో ప్రసారం చేస్తారు.

యమ్లా పగ్లా దీవానా ఫిర్ సే

‘యమ్లా పగ్లా దీవానా’ సినిమాకు మిశ్రమ స్పందన వచ్చినప్పటికీ‘యమ్లా పగ్లా దీవానా ఫిర్ సే’ మంచి విజయమే సాధించింది. ఈ చిత్రం ZEE5 ఓటీటీలో చూడొచ్చు.

పోస్టర్ బాయ్స్

2017లో ‘పోస్టర్ బాయ్స్’ చిత్రంలో సన్ని, బాబీలు హీరోలుగా నటించారు. ఈ చిత్రంలో ధర్మేంద్ర అతిధి పాత్రలో మెరిసారు. ఈ చిత్రాన్ని నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో వీక్షించవచ్చు.

అప్నే 2

మరోసారి ధర్మేంద్ర తన ఇద్దరు కుమారులు సన్ని డియోల్, బాబీ డియోల్ తో కలిసి ‘అప్నే 2’ కు ప్లాన్ చేశారు. ప్రస్తుతం ధర్మేంద్ర ఆరోగ్య పరిస్థితి క్రిటికల్ గా ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ‘అప్నే 2’ తెరకెక్కడం దాదాపు అసాధ్యమే అని చెప్పాలి.

