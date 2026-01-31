రవి చోప్రా దర్శకత్వంలో బి.ఆర్.చోప్రా నిర్మించిన చిత్రం ‘ది బర్నింగ్ ట్రెయిన్’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి విజయాన్ని సాధించింది.
అనిల్ శర్మ దర్శకత్వంలో ధర్మేంద్ర హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘తహల్క’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.
రమేశ్ సిప్పీ దర్శకత్వంలో ధర్మేంద్ర హీరోగా నటించిన ఈ చిత్రంలో హేమా మాలిని టైటిల్ రూల్ ప్లే చేసింది. ఈ సినిమా మంచి విజయాన్ని అందుకుంది.
ఎ.భీమ్ సింగ్ దర్శకత్వంలో ధర్మేంద్ర, ముంతాజ్ హీరో, హీరోయిన్లుగా నటించిన చిత్రం ‘లోఫర్’. ఈ సినిమా ధర్మేంద్ర కెరీర్ లో మరుపురాని మెమరబుల్ మూవీగా నిలిచిపోయింది.
ప్రమోద్ చక్రవర్తి దర్శకత్వంలో ధర్మేంద్ర, హేమా మాలిని హీరో, హీరోయిన్లుగా నటించిన చిత్రం ‘డ్రీమ్ గర్ల్’. ఈ సినిమా మంచి విజయం సాధించింది.
1976లో రామానంద్ సాగర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘చరస్’. హేమా మాలిని ఈ సినిమా ధర్మేంద్ర కెరీర్ లో వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ హిట్ గా నిలిచింది.
బాలీవుడ్ దర్శకుడు హృషికేష్ ముఖర్జీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘చుప్కే చుప్కే’ సినిమాలో తన యాక్షన్ కు భిన్నంగా కామెడీతో నవ్వించాడు. ఈ చిత్రంలో అమితాబ్ బచ్చన్ మరో హీరోగా నటించారు.
రామానంద్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘ఆంఖే’ మూవీ సస్పెన్స్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ గా ఈ సినిమాకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ధర్మేంద్ర కెరీర్ లో మరో మెమరబుల్ హిట్ గా నిలిచింది.
మన్మోహన్ దేశాయ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ధరమ్ వీర్’. ఈ చిత్రంలో జితేంద్ర మరో హీరోగా నటించారు. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.
రమేశ్ సిప్పి దర్శకత్వంలో ధర్మేంద్ర, అమితాబ్ బచ్చన్, సంజీవ్ కుమార్ లు హీరోలుగా గబ్బర్ సింగ్ గా అమ్జద్ ఖాన్, హేమా మాలిని, జయబాధురి కథానాయికలుగా నటించిన ఈ చిత్రం బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎవర్ గ్రీన్ హిట్ గా నిలిచింది.