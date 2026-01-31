పద్మ విభూషణ్ గ్రహీత బాలీవుడ్ లెజండరీ హీరో ధర్మేంద్ర కెరీర్ లో టాప్ 10 మూవీస్ ఇవే..

TA Kiran Kumar
Jan 31,2026
';

10. ది బర్నింగ్ ట్రెయిన్

రవి చోప్రా దర్శకత్వంలో బి.ఆర్.చోప్రా నిర్మించిన చిత్రం ‘ది బర్నింగ్ ట్రెయిన్’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి విజయాన్ని సాధించింది.

';

9. తహల్క

అనిల్ శర్మ దర్శకత్వంలో ధర్మేంద్ర హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘తహల్క’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.

';

8.సీతా ఔర్ గీత

రమేశ్ సిప్పీ దర్శకత్వంలో ధర్మేంద్ర హీరోగా నటించిన ఈ చిత్రంలో హేమా మాలిని టైటిల్ రూల్ ప్లే చేసింది. ఈ సినిమా మంచి విజయాన్ని అందుకుంది.

';

7.లోఫర్

ఎ.భీమ్ సింగ్ దర్శకత్వంలో ధర్మేంద్ర, ముంతాజ్ హీరో, హీరోయిన్లుగా నటించిన చిత్రం ‘లోఫర్’. ఈ సినిమా ధర్మేంద్ర కెరీర్ లో మరుపురాని మెమరబుల్ మూవీగా నిలిచిపోయింది.

';

6. డ్రీమ్ గర్ల్

ప్రమోద్ చక్రవర్తి దర్శకత్వంలో ధర్మేంద్ర, హేమా మాలిని హీరో, హీరోయిన్లుగా నటించిన చిత్రం ‘డ్రీమ్ గర్ల్’. ఈ సినిమా మంచి విజయం సాధించింది.

';

5. చరస్

1976లో రామానంద్ సాగర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘చరస్’. హేమా మాలిని ఈ సినిమా ధర్మేంద్ర కెరీర్ లో వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ హిట్ గా నిలిచింది.

';

4. చుప్కే చుప్కే

బాలీవుడ్ దర్శకుడు హృషికేష్ ముఖర్జీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘చుప్కే చుప్కే’ సినిమాలో తన యాక్షన్ కు భిన్నంగా కామెడీతో నవ్వించాడు. ఈ చిత్రంలో అమితాబ్ బచ్చన్ మరో హీరోగా నటించారు.

';

3.ఆంఖే

రామానంద్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘ఆంఖే’ మూవీ సస్పెన్స్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ గా ఈ సినిమాకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ధర్మేంద్ర కెరీర్ లో మరో మెమరబుల్ హిట్ గా నిలిచింది.

';

2. ధరమ్ వీరమ్

మన్మోహన్ దేశాయ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ధరమ్ వీర్’. ఈ చిత్రంలో జితేంద్ర మరో హీరోగా నటించారు. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.

';

1. షోలే

రమేశ్ సిప్పి దర్శకత్వంలో ధర్మేంద్ర, అమితాబ్ బచ్చన్, సంజీవ్ కుమార్ లు హీరోలుగా గబ్బర్ సింగ్ గా అమ్జద్ ఖాన్, హేమా మాలిని, జయబాధురి కథానాయికలుగా నటించిన ఈ చిత్రం బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎవర్ గ్రీన్ హిట్ గా నిలిచింది.

';

VIEW ALL

Salman Khan Top Disaster Movies: సల్మాన్ ఖాన్ టాప్ డిజాస్టర్ మూవీస్ లిస్ట్..

Stress: పని ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి ఈ అలవాట్లు అలవర్చుకోండి..

Walking: రోజూ నడక వల్ల కలిగే అద్భుత ఆరోగ్య లాభాలు..!

BP: బీపీ తగ్గించడానికి మందులకన్నా ముందు ఈ చిట్కా ట్రై చేయండి..!
Read Next Story