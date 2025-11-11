బాలీవుడ్ హీ మ్యాన్ ధర్మేంద్ర కెరీర్ లో టాప్ 10 మూవీస్ లిస్ట్..

TA Kiran Kumar
Nov 11,2025
1. షోలే

రమేశ్ సిప్పి దర్శకత్వంలో ధర్మేంద్ర, అమితాబ్ బచ్చన్, సంజీవ్ కుమార్ లు హీరోలుగా గబ్బర్ సింగ్ గా అమ్జద్ ఖాన్, హేమా మాలిని, జయబాధురి కథానాయికలుగా నటించిన ఈ చిత్రం బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎవర్ గ్రీన్ హిట్ గా నిలిచింది.

2. ధరమ్ వీరమ్

మన్మోహన్ దేశాయ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ధరమ్ వీర్’. ఈ చిత్రంలో జితేంద్ర మరో హీరోగా నటించారు. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.

3.ఆంఖే

రామానంద్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘ఆంఖే’ మూవీ సస్పెన్స్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ గా ఈ సినిమాకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ధర్మేంద్ర కెరీర్ లో మరో మెమరబుల్ హిట్ గా నిలిచింది.

4. చుప్కే చుప్కే

బాలీవుడ్ దర్శకుడు హృషికేష్ ముఖర్జీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘చుప్కే చుప్కే’ సినిమాలో తన యాక్షన్ కు భిన్నంగా కామెడీతో నవ్వించాడు. ఈ చిత్రంలో అమితాబ్ బచ్చన్ మరో హీరోగా నటించారు.

5. చరస్

1976లో రామానంద్ సాగర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘చరస్’. హేమా మాలిని ఈ సినిమా ధర్మేంద్ర కెరీర్ లో వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ హిట్ గా నిలిచింది.

6. డ్రీమ్ గర్ల్

ప్రమోద్ చక్రవర్తి దర్శకత్వంలో ధర్మేంద్ర, హేమా మాలిని హీరో, హీరోయిన్లుగా నటించిన చిత్రం ‘డ్రీమ్ గర్ల్’. ఈ సినిమా మంచి విజయం సాధించింది.

7.లోఫర్

ఎ.భీమ్ సింగ్ దర్శకత్వంలో ధర్మేంద్ర, ముంతాజ్ హీరో, హీరోయిన్లుగా నటించిన చిత్రం ‘లోఫర్’. ఈ సినిమా ధర్మేంద్ర కెరీర్ లో మరుపురాని మెమరబుల్ మూవీగా నిలిచిపోయింది.

8.సీతా ఔర్ గీత

రమేశ్ సిప్పీ దర్శకత్వంలో ధర్మేంద్ర హీరోగా నటించిన ఈ చిత్రంలో హేమా మాలిని టైటిల్ రూల్ ప్లే చేసింది. ఈ సినిమా మంచి విజయాన్ని అందుకుంది.

9. తహల్క

అనిల్ శర్మ దర్శకత్వంలో ధర్మేంద్ర హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘తహల్క’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.

10. ది బర్నింగ్ ట్రెయిన్

రవి చోప్రా దర్శకత్వంలో బి.ఆర్.చోప్రా నిర్మించిన చిత్రం ‘ది బర్నింగ్ ట్రెయిన్’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి విజయాన్ని సాధించింది.

