ఈ టాప్ హీరోయిన్స్ ఏం చదువుకున్నారో తెలుసా..?

Aruna Maharaju
Sep 23,2025
Samantha

సమంత-B.com

Rashmika Mandanna

రష్మిక మందాన్న-Degree Literature

Sai Pallavi

సాయిపల్లవి-MBBS

Anushka Shetty

అనుష్క శెట్టి-BCA

Keerthy Suresh

కీర్తి సురేశ్-Fashion Designing

Kajal Agarwal

కాజల్ అగర్వాల్-BA Mass Media

Pooja Hegde

పూజా హెగ్డే-M.com

Tamanna Bhatia

తమన్నా బాటియా-Degree

Rakul Preet Singh

రకుల్ ప్రీత్ సింగ్-Bsc

Nayanathara

నయనతార-BA

Shruti Hasan

శృతి హాసన్-Bsc

