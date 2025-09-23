సమంత-B.com
రష్మిక మందాన్న-Degree Literature
సాయిపల్లవి-MBBS
అనుష్క శెట్టి-BCA
కీర్తి సురేశ్-Fashion Designing
కాజల్ అగర్వాల్-BA Mass Media
పూజా హెగ్డే-M.com
తమన్నా బాటియా-Degree
రకుల్ ప్రీత్ సింగ్-Bsc
నయనతార-BA
శృతి హాసన్-Bsc
