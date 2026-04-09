భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలై డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.
వైజయంతి మూవీస్ బ్యానర్ లో నాగార్జున, శ్రీదేవి కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా అంచనాలు అందుకోవడంలో విఫలమైంది.
‘షోలే’ రీమేక్ గా తెరకెక్కించిన ‘ఆర్జీవి కా ఆగ్’ సినిమా అందరి అంచనాలు తలకిందలు చేస్తూ మన దేశంలో అతిపెద్ద డిజాస్టర్స్ లో ఒకటిగా నిలిచిపోయింది.
సర్కార్ సిరీస్ లో మూడో భాగంగా వచ్చిన ఈ సినిమా మొదటి పార్ట్ అంత ఇంపాక్ట్ చూపించలేకపోయింది.
ఒక సినిమాను రెండు భాగాలుగా తెరకెక్కించడం అనేది ‘రక్త చరిత్ర’తోనే మొదలైంది. ఈ సినిమా మొదటి భాగం హిట్ అయినంతగా రెండో భాగం డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.
రామ్ గోపాల్ వర్మ తొలిసారి హార్రర్ జానర్ లో తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను అలరించడంలో విఫలమైంది.
రామ్ గోపాల్ వర్మ దర్శకత్వంలో సునీల్ హీరోగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఆడియన్స్ అంచనాలు అందుకోవడంలో విఫలమైంది.
సుమంత్, అంత్రామాలి హీరో, హీరోయిన్లుగా పరిచయం చేస్తూ రామ్ గోపాల్ వర్మ తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘ప్రేమకథ’. ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను అలరించలేకపోయింది.
రామ్ గోపాల్ వర్మ హార్రర్ నేపథ్యంలో జేడీ చక్రవర్తి, మహేశ్వరి హీరో, హీరోయిన్లుగా జయసుధ మరో పాత్రలో తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘దెయ్యం’. ఈ సినిమా భారీ అంచనాలతో విడుదలై డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.
సంజయ్ దత్ జైలు నుంచి విడుదలయ్యాకా రిలీజైన చిత్రం ‘దౌడ్’. ఈ సినిమా భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలై పెద్దగా ఆడలేదు.