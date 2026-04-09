రామ్ గోపాల్ వర్మ సినీ కెరీర్ లో టాప్ డిజాస్టర్ మూవీస్..

TA Kiran Kumar
Apr 09,2026
';

1. అంతం

భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలై డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.

';

2. గోవిందా గోవింద

వైజయంతి మూవీస్ బ్యానర్ లో నాగార్జున, శ్రీదేవి కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా అంచనాలు అందుకోవడంలో విఫలమైంది.

';

3.ఆర్జీవి కా ఆగ్

‘షోలే’ రీమేక్ గా తెరకెక్కించిన ‘ఆర్జీవి కా ఆగ్’ సినిమా అందరి అంచనాలు తలకిందలు చేస్తూ మన దేశంలో అతిపెద్ద డిజాస్టర్స్ లో ఒకటిగా నిలిచిపోయింది.

';

4.సర్కార్ 3

సర్కార్ సిరీస్ లో మూడో భాగంగా వచ్చిన ఈ సినిమా మొదటి పార్ట్ అంత ఇంపాక్ట్ చూపించలేకపోయింది.

';

5.రక్త చరిత్ర 2

ఒక సినిమాను రెండు భాగాలుగా తెరకెక్కించడం అనేది ‘రక్త చరిత్ర’తోనే మొదలైంది. ఈ సినిమా మొదటి భాగం హిట్ అయినంతగా రెండో భాగం డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.

';

6. రాత్రి

రామ్ గోపాల్ వర్మ తొలిసారి హార్రర్ జానర్ లో తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను అలరించడంలో విఫలమైంది.

';

7. కథ స్క్రీన్ ప్లే దర్శకత్వం అప్పల్రాజు

రామ్ గోపాల్ వర్మ దర్శకత్వంలో సునీల్ హీరోగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఆడియన్స్ అంచనాలు అందుకోవడంలో విఫలమైంది.

';

8. ప్రేమకథ

సుమంత్, అంత్రామాలి హీరో, హీరోయిన్లుగా పరిచయం చేస్తూ రామ్ గోపాల్ వర్మ తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘ప్రేమకథ’. ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను అలరించలేకపోయింది.

';

9.దెయ్యం

రామ్ గోపాల్ వర్మ హార్రర్ నేపథ్యంలో జేడీ చక్రవర్తి, మహేశ్వరి హీరో, హీరోయిన్లుగా జయసుధ మరో పాత్రలో తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘దెయ్యం’. ఈ సినిమా భారీ అంచనాలతో విడుదలై డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.

';

10.దౌడ్

సంజయ్ దత్ జైలు నుంచి విడుదలయ్యాకా రిలీజైన చిత్రం ‘దౌడ్’. ఈ సినిమా భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలై పెద్దగా ఆడలేదు.

';

VIEW ALL

Read Next Story