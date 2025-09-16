Disha Patani Hot: బ్యాక్‌లెస్ ఫొటోలతో మంట పుట్టిస్తున్న హాట్ సుందరి..రాత్రైతే చాలు..

Harish Darla
Sep 16,2025
దిశా పటానీ..13 జూన్ 1992లో ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని బరేలీలో జన్మించింది.

సినిమాలపై ఆసక్తితో మోడలింగ్‌లోకి అడుగుపెట్టి.. ఆ తర్వాత బాలీవుడ్ సినిమాలు చేసింది.

ధోనీ' సినిమాలో సుశాంత్ సింగ్ రాజ్‌పుత్ సరసన హీరోయిన్‌గా నటించి దేశవ్యాప్తంగా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది దిశా పటానీ.

ఆమె తెలుగులో వరుణ్ తేజ్ సరసన 'లోఫర్' చిత్రంతో టాలీవుడ్‌కు పరిచయమైంది.

ఆ తర్వాత ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన 'కల్కి' సినిమాతో మరోసారి తెలుగు ప్రేక్షకులను పలకరించింది.

సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ యాక్టివ్‌గా ఉండే ఈ బ్యూటీ తాజాగా ఆమెకు సంబంధించిన కొన్ని హాట్ ఫొటోలను షేర్ చేసింది.

ఇప్పుడు దిశా పటానీ ఫొటోలు వైరల్ అయ్యాయి.

