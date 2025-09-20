Disha Patani Hot: ఎద అందాలతో మంటపెడుతున్న బంపర్ బ్యూటీ!

Harish Darla
Sep 20,2025
';


హీరోయిన్ దిశా పటానీ..1992 జూన్ 13న ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని బరేలీలో జన్మించింది

 ';


వరుణ్ తేజ్ హీరోగా నటించిన 'లోఫర్' సినిమాతో హీరోయిన్‌గా దిశ పటానీ పరిచయమైంది.

 ';


ఆ తర్వాత బాలీవుడ్‌లో వరుస చిత్రాల్లో అవకాశాలు దక్కించుకుంది.

 ';


టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ ఎంఎస్ ధోనీ బయోపిక్‌లో దిశా కీలకపాత్ర పోషించింది.

 ';


ఆ తర్వాత ఆమె వెనక్కి తిరిగి చూసుకోలేదు. ఓ చైనీస్ సినిమాలోనూ మెరిసింది

 ';


అప్పట్లో బాలీవుడ్ హీరో టైగర్ ష్రాఫ్ ‌తో ఆమె ప్రేమాయణం సాగించినట్లు వార్తలు వచ్చాయి

 ';


వీరిద్దరూ కలిసి చెట్టాపట్టాలేసుకొని తిరిగారు..ఏం జరిగిందో కానీ వాళ్లిద్దరూ విడిపోయినట్లు ఉన్నారు

 ';


ప్రభాస్ నటించిన 'కల్కి 2898AD' సినిమాతో తిరిగి టాలీవుడ్‌కు వచ్చింది దిశా పటానీ.

 ';


"కంగువ" సినిమాలో హీరో సూర్య పక్కన నటించి తమిళ ప్రేక్షకులకు పరిచయమైంది

 ';


సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉండే దిశ.. తాజాగా హాట్ ఫొటోలను షేర్ చేసింది.

 ';

VIEW ALL

Kiwi: కీవీ పండులో ఎన్నో పోషకాలు తెలుసా?

Blueberry: ఈ బెర్రీ పండు ఓ సూపర్‌ ఫుడ్‌.. గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు..

Walnuts: రోజూ వాల్‌నట్స్‌ తింటే ఇన్ని ప్రయోజనాలు తెలుసా?

Walking for Weight Loss: రోజుకి ఎంతసేపు వాకింగ్ చేస్తే.. నెలకి మూడు కేజీలు తగ్గ కలుగుతాము?
Read Next Story