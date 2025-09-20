హీరోయిన్ దిశా పటానీ..1992 జూన్ 13న ఉత్తరప్రదేశ్లోని బరేలీలో జన్మించింది
వరుణ్ తేజ్ హీరోగా నటించిన 'లోఫర్' సినిమాతో హీరోయిన్గా దిశ పటానీ పరిచయమైంది.
ఆ తర్వాత బాలీవుడ్లో వరుస చిత్రాల్లో అవకాశాలు దక్కించుకుంది.
టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ ఎంఎస్ ధోనీ బయోపిక్లో దిశా కీలకపాత్ర పోషించింది.
ఆ తర్వాత ఆమె వెనక్కి తిరిగి చూసుకోలేదు. ఓ చైనీస్ సినిమాలోనూ మెరిసింది
అప్పట్లో బాలీవుడ్ హీరో టైగర్ ష్రాఫ్ తో ఆమె ప్రేమాయణం సాగించినట్లు వార్తలు వచ్చాయి
వీరిద్దరూ కలిసి చెట్టాపట్టాలేసుకొని తిరిగారు..ఏం జరిగిందో కానీ వాళ్లిద్దరూ విడిపోయినట్లు ఉన్నారు
ప్రభాస్ నటించిన 'కల్కి 2898AD' సినిమాతో తిరిగి టాలీవుడ్కు వచ్చింది దిశా పటానీ.
"కంగువ" సినిమాలో హీరో సూర్య పక్కన నటించి తమిళ ప్రేక్షకులకు పరిచయమైంది
సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉండే దిశ.. తాజాగా హాట్ ఫొటోలను షేర్ చేసింది.