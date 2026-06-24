Disha Patani: దిశా పటానీ గ్లామర్ లుక్స్..సొగసులు చూపిస్తూ చంపేస్తుంది!

Published by: Harish Darla | Jun 24, 2026

హీరోయిన్ దిశా పటానీ..1992 జూన్ 13న ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని బరేలీలో జన్మించింది.

Published by: Harish Darla | Jun 24, 2026

పూరీ జగన్నాథ్ డైరెక్షన్‌లో వరుణ్ తేజ్ హీరోగా తెరకెక్కిన 'లోఫర్' సినిమాతో హీరోయిన్‌గా పరిచయమైంది.

Published by: Harish Darla | Jun 24, 2026

ఆ తర్వాత హిందీలో టీమ్ఇండియా మాజీ కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ బయోపిక్‌లో హీరోయిన్‌గా నటించి మెప్పించింది.

Published by: Harish Darla | Jun 24, 2026

ఈ సినిమాతో ఆమె నటనకు మరింత గుర్తింపు లభించింది.

Published by: Harish Darla | Jun 24, 2026

ఆ వెంటనే హిందీలో అనేక సినిమాల్లో నటించినా ఆశించిన హిట్ లభించలేదు.

Published by: Harish Darla | Jun 24, 2026

దీంతో టాలీవుడ్‌లో తిరిగి ప్రభాస్ సరసన 'కల్కి' సినిమాలో హీరోయిన్‌గా నటించింది.

Published by: Harish Darla | Jun 24, 2026

కల్కి సినిమాతో సూపర్ హిట్‌ను తన ఖాతాలో వేసుకుందీ బ్యూటీ.

Published by: Harish Darla | Jun 24, 2026

సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉండే ఈ హీరోయిన్..తాజాగా మరికొన్ని ఫొటోలతో ఫ్యాన్స్‌ను మజా చేస్తుంది.

Published by: Harish Darla | Jun 24, 2026
Published by: Harish Darla | Jun 24, 2026
Published by: Harish Darla | Jun 24, 2026
Published by: Harish Darla | Jun 24, 2026
Published by: Harish Darla | Jun 24, 2026
Published by: Harish Darla | Jun 24, 2026
Published by: Harish Darla | Jun 24, 2026

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