హీరోయిన్ దిశా పటానీ..1992 జూన్ 13న ఉత్తరప్రదేశ్లోని బరేలీలో జన్మించింది.
పూరీ జగన్నాథ్ డైరెక్షన్లో వరుణ్ తేజ్ హీరోగా తెరకెక్కిన 'లోఫర్' సినిమాతో హీరోయిన్గా పరిచయమైంది.
ఆ తర్వాత హిందీలో టీమ్ఇండియా మాజీ కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ బయోపిక్లో హీరోయిన్గా నటించి మెప్పించింది.
ఈ సినిమాతో ఆమె నటనకు మరింత గుర్తింపు లభించింది.
ఆ వెంటనే హిందీలో అనేక సినిమాల్లో నటించినా ఆశించిన హిట్ లభించలేదు.
దీంతో టాలీవుడ్లో తిరిగి ప్రభాస్ సరసన 'కల్కి' సినిమాలో హీరోయిన్గా నటించింది.
కల్కి సినిమాతో సూపర్ హిట్ను తన ఖాతాలో వేసుకుందీ బ్యూటీ.
సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉండే ఈ హీరోయిన్..తాజాగా మరికొన్ని ఫొటోలతో ఫ్యాన్స్ను మజా చేస్తుంది.