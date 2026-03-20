బిగ్బాస్ రియాలిటీ షోతో ఫేమస్ అయిన అందాల తార దివి..హైదరాబాద్లో పుట్టిన మన తెలుగు అమ్మాయి.
హైదరాబాద్లోని ఓ ప్రైవేట్ కాలేజీలో బీటెక్, ఎంటెక్ పూర్తి చేసింది
తొలుత సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు నటించిన 'మహర్షి' సినిమాలో హీరోయిన్ ఫ్రెండ్గా నటించింది
ఆ తర్వాత బిగ్బాస్ రియాలిటీ షోలో తళుక్కున మెరిసి తెలుగు ప్రేక్షకులకు మరింత చేరువైంది.
బిగ్బాస్ షో ద్వారా సినిమా అవకాశాలు వెల్లువెత్తాయి.
ఈ క్రమంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి కూడా 'గాడ్ ఫాదర్' సినిమాలో ఆఫర్ ఇచ్చారు
ఆ తర్వాత అనేక సినిమాల్లో నటిస్తూ ఎంతో మంది ఫ్యాన్స్ను దక్కించుకుంది.
సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉండే దివి..తరచూ గ్లామర్ ఫొటోలను షేర్ చేస్తుంటుంది.