Divi Photos: వర్కౌట్స్‌ చేస్తూ హాట్ ఫోజులిస్తున్న బిగ్‌బాస్ బ్యూటీ దివి..

Published by: Harish Darla | Jun 17, 2026

బిగ్‌బాస్ రియాలిటీ షోతో ఫేమస్ అయిన అందాల తార దివి..హైదరాబాద్‌లో పుట్టిన మన తెలుగు అమ్మాయి.

Published by: Harish Darla | Jun 17, 2026

హైదరాబాద్‌లోని ఓ ప్రైవేట్ కాలేజీలో బీటెక్, ఎంటెక్ పూర్తి చేసింది

Published by: Harish Darla | Jun 17, 2026

తొలుత సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు నటించిన 'మహర్షి' సినిమాలో హీరోయిన్ ఫ్రెండ్‌గా నటించింది

Published by: Harish Darla | Jun 17, 2026

ఆ తర్వాత బిగ్‌బాస్ రియాలిటీ షోలో తళుక్కున మెరిసి తెలుగు ప్రేక్షకులకు మరింత చేరువైంది.

Published by: Harish Darla | Jun 17, 2026

బిగ్‌బాస్ షో ద్వారా సినిమా అవకాశాలు వెల్లువెత్తాయి.

Published by: Harish Darla | Jun 17, 2026

ఈ క్రమంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి కూడా 'గాడ్ ఫాదర్' సినిమాలో ఆఫర్ ఇచ్చారు

Published by: Harish Darla | Jun 17, 2026

సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉండే దివి..తరచూ గ్లామర్ ఫొటోలను షేర్ చేస్తుంటుంది.

Published by: Harish Darla | Jun 17, 2026

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