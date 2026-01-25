Divya Bharathi Glamour: కత్తిలాంటి షేపులతో కిక్కెక్కిస్తున్న సుడిగాలి సుధీర్ హీరోయిన్‌!

Jan 25,2026
కాలేజీ రోజుల్లో విమర్శలు ఎదుర్కొన్న దివ్య భారతి, నేడు తన అందం, నటనతో ఇండస్ట్రీలో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.

ఎటువంటి సినీ నేపథ్యం లేని ఆమెకు..సోషల్ మీడియాలో ఫొటోల ద్వారా సినిమా అవకాశాలు వచ్చాయి.

జి.వి.ప్రకాష్ సరసన నటించిన 'బ్యాచిలర్' సినిమాతో హీరోయిన్‌గా ఎంట్రీ.

ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో జి.వి. ప్రకాష్‌తోనే మళ్లీ 'కింగ్‌స్టన్' అనే విభిన్నమైన హారర్ చిత్రంలో నటించి మెప్పించింది.

క్రేజీ స్టార్ సుడిగాలి సుధీర్ సరసన 'GOAT' (గోట్) చిత్రంలో నటిస్తూ తెలుగులో ఘనంగా ఎంట్రీ ఇవ్వబోతోంది.

గ్లామరస్ ఫోటోషూట్‌లతో వార్తల్లో నిలిచే ఈ బ్యూటీ, తాజాగా పోస్ట్ చేసిన ఫోటోలు ఇంటర్నెట్‌లో వైరల్ అవుతున్నాయి.

సుడిగాలి సుధీర్ - దివ్య భారతి కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న 'GOAT' సినిమాపై ఇరు భాషల అభిమానులలో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.

