Divya Bharathi: బాత్రూమ్ ఫొటోలు బయట పెట్టిన హీరోయిన్ దివ్య భారతి!

Published by: Harish Darla | Jun 15, 2026

కాలేజీ రోజుల్లో విమర్శలు ఎదుర్కొన్న దివ్య భారతి, నేడు తన అందం, నటనతో ఇండస్ట్రీలో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.

Published by: Harish Darla | Jun 15, 2026

ఎటువంటి సినీ నేపథ్యం లేని ఆమెకు..సోషల్ మీడియాలో ఫొటోల ద్వారా సినిమా అవకాశాలు వచ్చాయి.

Published by: Harish Darla | Jun 15, 2026

జి.వి.ప్రకాష్ సరసన నటించిన 'బ్యాచిలర్' సినిమాతో హీరోయిన్‌గా ఎంట్రీ.

Published by: Harish Darla | Jun 15, 2026

ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో జి.వి. ప్రకాష్‌తోనే మళ్లీ 'కింగ్‌స్టన్' అనే విభిన్నమైన హారర్ చిత్రంలో నటించి మెప్పించింది.

Published by: Harish Darla | Jun 15, 2026

క్రేజీ స్టార్ సుడిగాలి సుధీర్ సరసన 'GOAT' (గోట్) చిత్రంలో నటిస్తూ తెలుగులో ఘనంగా ఎంట్రీ ఇవ్వబోతోంది.

Published by: Harish Darla | Jun 15, 2026

గ్లామరస్ ఫోటోషూట్‌లతో వార్తల్లో నిలిచే ఈ బ్యూటీ, తాజాగా పోస్ట్ చేసిన ఫోటోలు ఇంటర్నెట్‌లో వైరల్ అవుతున్నాయి.

Published by: Harish Darla | Jun 15, 2026

సుడిగాలి సుధీర్ - దివ్య భారతి కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న 'GOAT' సినిమాపై ఇరు భాషల అభిమానులలో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.

Published by: Harish Darla | Jun 15, 2026
Published by: Harish Darla | Jun 15, 2026
Published by: Harish Darla | Jun 15, 2026
Published by: Harish Darla | Jun 15, 2026

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