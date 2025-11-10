అజయ్ దేవగణ్ హీరోగా నటించిన ‘దిల్ వాలే’ సినిమాలో దివ్యభారతి ప్లేస్ లో రవీనా టాండన్ ను తీసుకున్నారు.
దివ్యభారతి మరణంతో అజయ్ దేవగణ్ ‘హల్ చల్’ చిత్రంలో కాజోల్ ను హీరోయిన్ గా తీసుకున్నారు.
దివ్యభారతి ఆకస్మిక మరణంతో ‘ధన్వాన్’లో కరిష్మా కపూర్ ఎంట్రీ ఇచ్చింది.
అజయ్ దేవ్ గణ్ నటించిన ‘విజయ్ పథ్’ లో దివ్యభారతి ని తీసుకున్నారు. కొన్ని సన్నివేశాలను కూడా చిత్రీకరించారు. ఆమె మరణంతో ఆమె ప్లేస్ ను టబు తో రీప్లేస్ చేసారు.
మనీషా కొయిరాల నటించిన ‘కన్యాదాన్’ సినిమాలో ముందుగా దివ్యభారతిని హీరోయిన్ గా అనుకున్నారు.
అనిల్ కపూర్ హీరోగా నటించిన ‘లాడ్లా’లో ముందుగా దివ్యభారతిని హీరోయిన్ గా ఫిక్స్ అయ్యరు. ఆమె ఆకస్మిక మరణంతో శ్రీదేవి రంగంలోకి దిగాల్సి వచ్చింది.
సన్ని దేవోల్ హీరోగా నటించిన ‘అంగరక్షక్’ మూవీలో ముందుగా దివ్యభారతిని హీరోయిన్ గా తీసుకున్నారు. కానీ దివ్యభారతి మరణంతో పూజా భట్ ఈ ప్రాజెక్ట్ లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది.
దివ్యభారతి మరణంతో ‘ఆందోళన్’ మూవీలో మమతా కులకర్ణితో భర్తీ చేసారు.
కర్తవ్య కర్తవ్య సినిమాలో దివ్యభారతి మరణంతో జుహీ చావ్లాను తీసుకున్నారు.
అక్షయ్ కుమార్ హీరోగా నటించిన ‘మొహ్రా’ సినిమాలో ముందుగా దివ్యభారతి ని తీసుకున్నారు. ఆమె అకాల మరణంతో రవీనా టాండన్ ను తీసుకున్నారు.