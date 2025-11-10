దివ్య భారతి మరణం.. ఆ హీరోయిన్స్ వరంలా మారింది..

TA Kiran Kumar
Nov 10,2025
';

దివ్యభారతి 19 యేళ్ల చిరు ప్రాయంలోనే ముంబైలోని తన 5వ అంతస్తులోని అపార్ట్ మెంట్ బాల్కనీ నుండి కిందపడి మరణించింది. దివ్యభారతి హఠాన్మరణంతో చిత్ర పరిశ్రమ శోక సంద్రంలో మునిగిపోయింది.

 ';

అప్పటికే దివ్యభారతి 10 నుంచి 12 చిత్రాలకు సైన్ చేసి ఓకే చేసింది. ఆమె మరణంతో తొలిముద్దు సహా ఆయా చిత్రాల్లో వేరే హీరోయిన్స్ ను తీసుకున్నారు.

';

దిల్ వాలే

అజయ్ దేవగణ్ హీరోగా నటించిన ‘దిల్ వాలే’ సినిమాలో దివ్యభారతి ప్లేస్ లో రవీనా టాండన్ ను తీసుకున్నారు.

';

హల్ చల్

దివ్యభారతి మరణంతో అజయ్ దేవగణ్ ‘హల్ చల్’ చిత్రంలో కాజోల్ ను హీరోయిన్ గా తీసుకున్నారు.

';

ధన్వాన్

దివ్యభారతి ఆకస్మిక మరణంతో ‘ధన్వాన్’లో కరిష్మా కపూర్ ఎంట్రీ ఇచ్చింది.

 ';

విజయ్ పథ్

అజయ్ దేవ్ గణ్ నటించిన ‘విజయ్ పథ్’ లో దివ్యభారతి ని తీసుకున్నారు. కొన్ని సన్నివేశాలను కూడా చిత్రీకరించారు. ఆమె మరణంతో ఆమె ప్లేస్ ను టబు తో రీప్లేస్ చేసారు.

';

కన్యాదాన్

మనీషా కొయిరాల నటించిన ‘కన్యాదాన్’ సినిమాలో ముందుగా దివ్యభారతిని హీరోయిన్ గా అనుకున్నారు.

';

లాడ్లా

అనిల్ కపూర్ హీరోగా నటించిన ‘లాడ్లా’లో ముందుగా దివ్యభారతిని హీరోయిన్ గా ఫిక్స్ అయ్యరు. ఆమె ఆకస్మిక మరణంతో శ్రీదేవి రంగంలోకి దిగాల్సి వచ్చింది.

';

అంగరక్షక్

సన్ని దేవోల్ హీరోగా నటించిన ‘అంగరక్షక్’ మూవీలో ముందుగా దివ్యభారతిని హీరోయిన్ గా తీసుకున్నారు. కానీ దివ్యభారతి మరణంతో పూజా భట్ ఈ ప్రాజెక్ట్ లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది.

';

ఆందోళన్

దివ్యభారతి మరణంతో ‘ఆందోళన్’ మూవీలో మమతా కులకర్ణితో భర్తీ చేసారు.

';


కర్తవ్య కర్తవ్య సినిమాలో దివ్యభారతి మరణంతో జుహీ చావ్లాను తీసుకున్నారు.

';

మొహ్రా

అక్షయ్ కుమార్ హీరోగా నటించిన ‘మొహ్రా’ సినిమాలో ముందుగా దివ్యభారతి ని తీసుకున్నారు. ఆమె అకాల మరణంతో రవీనా టాండన్ ను తీసుకున్నారు.

';

