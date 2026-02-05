దివ్యభారతి 19 యేళ్ల చిరు ప్రాయంలోనే ముంబైలోని తన 5వ అంతస్తులోని అపార్ట్ మెంట్ బాల్కనీ నుండి పడి అకాల మరణించింది.

TA Kiran Kumar
Feb 05,2026
';

దివ్యభారతి హఠాన్మరణంతో చిత్ర పరిశ్రమ శోక సంద్రంలో మునిగిపోయింది. ఆమె మరణం ఇప్పటికీ మిస్టరీగానే మిగిలిపోయింది.

 ';

అప్పటికే దివ్యభారతి 10 నుంచి 12 చిత్రాలకు సైన్ చేసి ఓకే చేసింది. ఆమె మరణంతో ఆయా చిత్రాల్లో వేరే హీరోయిన్స్ ను తీసుకున్నారు.

';

అంగరక్షక్

సన్ని దేవోల్ హీరోగా నటించిన ‘అంగరక్షక్’ మూవీలో ముందుగా దివ్యభారతిని కథానాయికగా తీసుకున్నారు. కానీ దివ్యభారతి మరణంతో పూజా భట్ ను కథానాయికగా తీసుకున్నారు.

';

మొహ్రా

అక్షయ్ కుమార్ హీరోగా నటించిన ‘మొహ్రా’ సినిమాలో ముందుగా దివ్యభారతి ని తీసుకున్నారు. ఆమె అకాల మరణంతో రవీనాను తీసుకున్నారు.

';

ఆందోళన్

దివ్యభారతి మరణంతో ‘ఆందోళన్’ మూవీలో మమతా కులకర్ణితో రీ ప్లేస్ చేసారు.

';

లాడ్లా

అనిల్ కపూర్ హీరోగా నటించిన ‘లాడ్లా’లో ముందుగా దివ్యభారతిని కథానాయికగా అనుకున్నారు. ఆమె ఆకస్మిక మరణంతో శ్రీదేవి రంగంలోకి దిగాల్సి వచ్చింది.

';

కర్తవ్య

కర్తవ్య సినిమాలో దివ్యభారతి మరణంతో జుహీ చావ్లాను తీసుకున్నారు.

 ';

విజయ్ పథ్

అజయ్ దేవ్ గణ్ నటించిన ‘విజయ్ పథ్’ లో దివ్యభారతి ని తీసుకున్నారు. కొన్ని సన్నివేశాలను కూడా చిత్రీకరించారు. ఆమె మరణంతో టబు తో రీప్లేస్ చేశారు.

';

ధన్వాన్

దివ్యభారతి ఆకస్మిక మరణంతో ‘ధన్వాన్’లో కరిష్మా కపూర్ ఎంట్రీ ఇచ్చింది.

 ';

హల్ చల్

. దివ్యభారతి మరణంతో అజయ్ దేవగణ్ ‘హల్ చల్’ మూవీలో కాజోల్ ను కథానాయకగా సెలెక్ట్ అయింది.

';

దిల్ వాలే

అజయ్ దేవగణ్ హీరోగా నటించిన ‘దిల్ జలే’ సినిమాలో దివ్యభారతి ప్లేస్ లో రవీనా టాండన్ ను తీసుకున్నారు.

';

VIEW ALL

అంజి టూ హమ్ మే షెహెన్ షా కౌన్ హై సహా సంవత్సరాలు తరబడి షూటింగ్ జరుపుకొని విడుదలైన చిత్రాలు ఇవే..

Dr Rajashekar Top Disaster Movies: రాజశేఖర్ కెరీర్ లో రాడ్ రంబోలా టాప్ డిజాస్టర్ మూవీస్..

T20 World Cup: టీ20 ప్ర‌పంచ‌క‌ప్ చ‌రిత్ర‌లో అత్య‌ధిక సిక్స‌ర్లు కొట్టింది ఎవ‌రో తెలుసా..?

Snake Is Dream: కలలో పాములు ఎందుకు కన్పిస్తాయో తెలుసా..?.. నమ్మలేని పచ్చినిజం..!
Read Next Story