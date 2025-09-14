జీవి ప్రకాష్ హీరోగా తెరకెక్కిన 'బ్యాచిలర్' చిత్రంతో హీరోయిన్గా దివ్య భారతి పరిచయమైంది
తన అందంతో తొలి సినిమా నుంచి యువతను ఆకర్షిస్తుంది
మోడలింగ్ నుంచి సినిమాల్లో అడుగుపెట్టిన దివ్య భారతి..'బ్యాచిలర్' సినిమా తర్వాత మరో సినిమాలో నటించలేదు
రెండో సినిమా కూడా జీవీ ప్రకాష్తో 'కింగ్ స్టన్' సినిమాలో నటించింది
అయితే సినిమాల్లో తరచూ నటించకపోవడంపై దివ్య భారతి స్పష్టత ఇచ్చింది
తొలి చిత్రం తర్వాత తన పాత్రలు చాలా బాగుండాలని ఆలోచించినట్లు సమాచారం.
తన టాప్-10 చిత్రాలను మంచిగా ఎంచుకోవాలని ఆచితూచి అడుగేస్తున్నట్లు చెప్పుకొచ్చింది
సినిమా ఆఫర్లు ఉన్నా.. కథ పరంగా నచ్చేందుకు ఎదురుచూస్తున్నట్లు ఆమె చెప్పుకొచ్చారు
హీరోయిన్ దివ్య భారతి.. సుడిగాలి సుధీర్ సరసన 'GOAT' సినిమాలో నటిస్తోంది