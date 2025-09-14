Divya Bharti: సినిమా ఛాన్సులు లేక అల్లాడుతున్న సుడిగాలి సుధీర్ హీరోయిన్!

Harish Darla
Sep 14,2025
';


జీవి ప్రకాష్ హీరోగా తెరకెక్కిన 'బ్యాచిలర్' చిత్రంతో హీరోయిన్‌గా దివ్య భారతి పరిచయమైంది

 ';


తన అందంతో తొలి సినిమా నుంచి యువతను ఆకర్షిస్తుంది

 ';


మోడలింగ్ నుంచి సినిమాల్లో అడుగుపెట్టిన దివ్య భారతి..'బ్యాచిలర్' సినిమా తర్వాత మరో సినిమాలో నటించలేదు

 ';


రెండో సినిమా కూడా జీవీ ప్రకాష్‌తో 'కింగ్ స్టన్' సినిమాలో నటించింది

 ';


అయితే సినిమాల్లో తరచూ నటించకపోవడంపై దివ్య భారతి స్పష్టత ఇచ్చింది

 ';


తొలి చిత్రం తర్వాత తన పాత్రలు చాలా బాగుండాలని ఆలోచించినట్లు సమాచారం.

 ';


తన టాప్-10 చిత్రాలను మంచిగా ఎంచుకోవాలని ఆచితూచి అడుగేస్తున్నట్లు చెప్పుకొచ్చింది

 ';


సినిమా ఆఫర్లు ఉన్నా.. కథ పరంగా నచ్చేందుకు ఎదురుచూస్తున్నట్లు ఆమె చెప్పుకొచ్చారు

 ';


హీరోయిన్ దివ్య భారతి.. సుడిగాలి సుధీర్ సరసన 'GOAT' సినిమాలో నటిస్తోంది

 ';

VIEW ALL

Weight Loss With Water: నీళ్లు ఎలా తాగితే బరువు తగ్గవచ్చు తెలుసా..?

Snakes Are Blind: పాములకు కళ్లు కనిపించవా? పాములు ఎలా చూస్తాయి?

Faria Abdullah: ట్రెడిషనల్ చీరలో ఫరియా అబ్దుల్లా బోల్డ్ లుక్.. ఫొటోలు వైరల్

Cancer Prevention Salad: రాత్రిపూట ఈ సలాడ్ తింటే.. ఎలాంటి క్యాన్సర్ అయినా దూరంగా ఉండాల్సిందే
Read Next Story