నటుడు కాకముందు ఈయన వైద్యుడిగా ప్రాక్టీస్ చేసారు. అటు సినిమాల్లో నటిస్తూనే డాక్టర్ గా ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే ఉన్నారు. వీళ్ల ఇంట్లో అందరు పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు.
శ్రీలీల కూడా ప్రస్తుతం డాక్టర్ గా ఫైనల్ పూర్తి చేసింది. డాక్టర్ చదవు పూర్తి చేసింది. త్వరలో డాక్టర్ పట్టా పుచ్చుకునే అవకాశాలున్నాయి.
యేడాది క్రితమే టిబిలిసి స్టేట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ నుంచి మెడిసిన్ పూర్తి చేసింది సాయి పల్లవి.
బాలకృష్ణ హీరోగా నటించిన ‘జై సింహా’ సినిమాలో ఓ హీరోయిన్ గా నటించింది నటాషా దోషి. హీరోయిన్ కాకముందు డాక్టర్. ప్రస్తుతం వేరే భాష చిత్రాల్లో నటిస్తోంది.
మీనాక్షి చౌదరి కూడా డెంటల్ సర్జరీలో డాక్టరేట్ చేసింది. ప్రస్తుతం వరుస హిట్ సినిమాలతో టాలీవుడ్ లో దూసుకుపోతుంది.
డాక్టర్ రాజశేఖర్ పెద్ద కూతురు శివానీ ప్రస్తుతం ఎంబీబీఎస్ చదువుతోంది. లాస్ట్ ఇయర్ డాక్టర్ పట్టా పుచ్చుకుంది.
మాజీ మాజీ యూనివర్స్ మానుషి చిల్లర్.. హర్యానాలోని సోనిపత్ లోని భగత్ పూల్ సింగ్ మెడికల్ కాలేజీ నుంచి డాక్టర్ అయ్యారు.
ప్రణీత సుభాష్ తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు డాక్టర్స్ కావడంతో ప్రణీత కూడా డాక్టర్ అయింది. కానీ సినిమాలపై మమకారంతో యాక్ట్రెస్ గా మారింది.
పవన్ కళ్యాణ్ తమ్ముడు సినిమాలో హీరోయిన్ గా నటించిన అదితి గోవిత్రికర్ కూడా ముంబైలోని గ్రాంట్ మెడికల్ కాలేజ్ నుంచి డాక్టర్ పట్టా అందుకుంది. ఈమె జనరల్ ఫిజిషియన్.
ఈయన ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ కాకపోయినా.. హోమియో వైద్యుడిగా సినీ ఇండస్ట్రీలో ఎంతో మంది చిట్కా వైద్యం అందజేస్తున్నారు.
బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు శ్రీరామ్ లాగూ పూణే యూనివర్సిటీ నుంచి డాక్టర్ పట్టా పుచ్చుకున్నారు.
Dr Rajashekar Top Movies: అంకుశం టూ అల్లరి ప్రియుడు సహా డాక్టర్ రాజశేఖర్ సినీ కెరీర్ ను మలుపు తిప్పిన టాప్ 10 మూవీస్ ఇవే..