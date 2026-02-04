డాక్టర్ చదివి యాక్టర్స్ అయిన నటీనటులు .. లిస్టులో రాజశేఖర్, సాయి పల్లవి, శ్రీలీల సహా ఎవరున్నారంటే..

TA Kiran Kumar
Feb 04,2026
డాక్టర్ రాజశేఖర్

నటుడు కాకముందు ఈయన వైద్యుడిగా ప్రాక్టీస్ చేసారు. అటు సినిమాల్లో నటిస్తూనే డాక్టర్ గా ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే ఉన్నారు. వీళ్ల ఇంట్లో అందరు పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు.

శ్రీలీల

శ్రీలీల కూడా ప్రస్తుతం డాక్టర్ గా ఫైనల్ పూర్తి చేసింది. డాక్టర్ చదవు పూర్తి చేసింది. త్వరలో డాక్టర్ పట్టా పుచ్చుకునే అవకాశాలున్నాయి.

సాయి పల్లవి

యేడాది క్రితమే టిబిలిసి స్టేట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ నుంచి మెడిసిన్ పూర్తి చేసింది సాయి పల్లవి.

నటాషా దోషి

బాలకృష్ణ హీరోగా నటించిన ‘జై సింహా’ సినిమాలో ఓ హీరోయిన్ గా నటించింది నటాషా దోషి. హీరోయిన్ కాకముందు డాక్టర్. ప్రస్తుతం వేరే భాష చిత్రాల్లో నటిస్తోంది.

మీనాక్షి చౌదరి..

మీనాక్షి చౌదరి కూడా డెంటల్ సర్జరీలో డాక్టరేట్ చేసింది. ప్రస్తుతం వరుస హిట్ సినిమాలతో టాలీవుడ్ లో దూసుకుపోతుంది.

శివానీ రాజశేఖర్

డాక్టర్ రాజశేఖర్ పెద్ద కూతురు శివానీ ప్రస్తుతం ఎంబీబీఎస్ చదువుతోంది. లాస్ట్ ఇయర్ డాక్టర్ పట్టా పుచ్చుకుంది.

మానుషి చిల్లర్

మాజీ మాజీ యూనివర్స్ మానుషి చిల్లర్.. హర్యానాలోని సోనిపత్ లోని భగత్ పూల్ సింగ్ మెడికల్ కాలేజీ నుంచి డాక్టర్ అయ్యారు.

ప్రణీత సుభాష్

ప్రణీత సుభాష్ తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు డాక్టర్స్ కావడంతో ప్రణీత కూడా డాక్టర్ అయింది. కానీ సినిమాలపై మమకారంతో యాక్ట్రెస్ గా మారింది.

అదితి గోవిత్రికర్

పవన్ కళ్యాణ్ తమ్ముడు సినిమాలో హీరోయిన్ గా నటించిన అదితి గోవిత్రికర్ కూడా ముంబైలోని గ్రాంట్ మెడికల్ కాలేజ్ నుంచి డాక్టర్ పట్టా అందుకుంది. ఈమె జనరల్ ఫిజిషియన్.

అల్లు రామలింగయ్య

ఈయన ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ కాకపోయినా.. హోమియో వైద్యుడిగా సినీ ఇండస్ట్రీలో ఎంతో మంది చిట్కా వైద్యం అందజేస్తున్నారు.

శ్రీరామ్ లాగూ

బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు శ్రీరామ్ లాగూ పూణే యూనివర్సిటీ నుంచి డాక్టర్ పట్టా పుచ్చుకున్నారు.

అటు ప్రభాకర్ రెడ్డి, రూప కొడవయూర్, భరత్ రెడ్డి, అజ్మల్ అమీర్, మోహన్ అఘాసే, మాదాల రవి, హరినాథ్ పులిచర్ల వంటి నటీనటులు డాక్టర్ చదివి యాక్టర్స్ అయినవాళ్లు ఉన్నారు.

