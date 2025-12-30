హీరో విజయ్ దేవరకొండ, హీరోయిన్ రష్మిక.. వచ్చే ఏడాది పెళ్లిపీటలెక్కనున్నారనే వార్తలు వస్తున్నాయి.
రష్మిక మందన్న ప్రస్తుతం రోమ్ నగరంలో విహరిస్తున్నారు.
నటుడు విజయ్ దేవరకొండతో ఆమెకు ఉన్న బంధం గురించి వస్తున్న పుకార్లకు మరింత ఆజ్యం పోస్తున్నాయి.
ముఖ్యంగా ఫిబ్రవరిలో ఉదయపూర్లోని ఒక ప్యాలెస్లో వీరిద్దరి వివాహం జరగబోతోందనే వార్తలు వినిపిస్తున్న తరుణంలో ఈ పోస్ట్ సంచలనంగా మారింది.
రష్మిక ఇన్స్టాగ్రామ్లో "ఇప్పటివరకు రోమ్" అంటూ కొన్ని ఫోటోలు, వీడియోలను షేర్ చేశారు.
ఇందులో విజయ్ దేవరకొండ నేరుగా కనిపించకపోయినప్పటికీ, అభిమానులు తమ 'డిటెక్టివ్' కళ్లతో కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలను కనిపెట్టారు.
రష్మిక పోస్ట్ చేసిన వెంటనే ఎక్స్ (ట్విట్టర్), ఇన్స్టాగ్రామ్లో అభిమానులు రచ్చ మొదలుపెట్టారు.