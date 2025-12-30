Rashmika Rome Tour: పెళ్లికి ముందే విజయ్‌తో రష్మిక టూర్..ఫొటోలతో అడ్డంగా దొరికిపోయింది!

Harish Darla
Dec 30,2025
';


హీరో విజయ్ దేవరకొండ, హీరోయిన్ రష్మిక.. వచ్చే ఏడాది పెళ్లిపీటలెక్కనున్నారనే వార్తలు వస్తున్నాయి.

 ';


రష్మిక మందన్న ప్రస్తుతం రోమ్ నగరంలో విహరిస్తున్నారు.

 ';


నటుడు విజయ్ దేవరకొండతో ఆమెకు ఉన్న బంధం గురించి వస్తున్న పుకార్లకు మరింత ఆజ్యం పోస్తున్నాయి.

 ';


ముఖ్యంగా ఫిబ్రవరిలో ఉదయపూర్‌లోని ఒక ప్యాలెస్‌లో వీరిద్దరి వివాహం జరగబోతోందనే వార్తలు వినిపిస్తున్న తరుణంలో ఈ పోస్ట్ సంచలనంగా మారింది.

 ';


రష్మిక ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో "ఇప్పటివరకు రోమ్" అంటూ కొన్ని ఫోటోలు, వీడియోలను షేర్ చేశారు.

 ';


ఇందులో విజయ్ దేవరకొండ నేరుగా కనిపించకపోయినప్పటికీ, అభిమానులు తమ 'డిటెక్టివ్' కళ్లతో కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలను కనిపెట్టారు.

 ';


రష్మిక పోస్ట్ చేసిన వెంటనే ఎక్స్ (ట్విట్టర్), ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో అభిమానులు రచ్చ మొదలుపెట్టారు.

 ';

