Faria Abdullah: చీరకట్టులో కుర్రాళ్లను పడేస్తున్న హైదరాబాదీ బ్యూటీ!

హైదరాబాద్లో పుట్టిన ఈ బ్యుటీ 'జాతిరత్నాలు' సినిమాతో హీరోయిన్గా ఎంట్రీ ఇచ్చింది.
ఆ తర్వాత 'బంగార్రాజు' సినిమాలో ఐటెంసాంగ్తో మెప్పించింది.
'మత్తు వదలరా 2' సినిమాలో అలరించి..తాజాగా 'జెట్ లీ' సినిమాలో హీరోయిన్కి వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చింది.
అందాల భామ ఫరియా అబ్దుల్లా తన గ్లామరస్ ఫోటోలతో సోషల్మీడియాను ఊపేస్తుంది.
ఫరియా అబ్దుల్లా తాజాగా చీరలో ఉన్న ఫొటోలను షేర్ చేసింది.
సోషల్ మీడియాలో తాజాగా షేర్ చేసిన ఈ ఫొటోలు నెట్టింట హీట్ పుట్టిస్తున్నాయి.
ఇన్స్టాగ్రామ్లో యాక్టివ్గా ఉండే ఈ బ్యూటీ..తాజాగా అందాల ఆరబోత ఫొటోలను షేర్ చేసింది.