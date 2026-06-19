Faria Abdullah: ఎర్రచీరలో కైపు ఎక్కిస్తున్న ఓల్డ్‌సిటీ బ్యూటీ..

Published by: Harish Darla | Jun 19, 2026

హైదరాబాద్‌లో పుట్టిన ఈ బ్యుటీ 'జాతిరత్నాలు' సినిమాతో హీరోయిన్‌గా ఎంట్రీ ఇచ్చింది.

Published by: Harish Darla | Jun 19, 2026

ఆ తర్వాత 'బంగార్రాజు' సినిమాలో ఐటెంసాంగ్‌తో మెప్పించింది.

Published by: Harish Darla | Jun 19, 2026

'మత్తు వదలరా 2' సినిమాలో అలరించి..తాజాగా 'జెట్‌ లీ' సినిమాలో హీరోయిన్‌కి వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చింది.

Published by: Harish Darla | Jun 19, 2026

అందాల భామ ఫరియా అబ్దుల్లా తన గ్లామరస్ ఫోటోలతో సోషల్‌మీడియాను ఊపేస్తుంది.

Published by: Harish Darla | Jun 19, 2026

ఫరియా అబ్దుల్లా తాజాగా ఎర్రచీరలో ఉన్న ఫొటోలను షేర్ చేసింది.

Published by: Harish Darla | Jun 19, 2026

సోషల్ మీడియాలో తాజాగా షేర్ చేసిన ఈ ఫొటోలు నెట్టింట హీట్ పుట్టిస్తున్నాయి.

Published by: Harish Darla | Jun 19, 2026

ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో యాక్టివ్‌గా ఉండే ఈ బ్యూటీ..తాజాగా అందాల ఆరబోత ఫొటోలను షేర్ చేసింది.

Published by: Harish Darla | Jun 19, 2026
Published by: Harish Darla | Jun 19, 2026

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