బాహుబలి సహా శ్రీదేవి తన సినీ కెరీర్ రిజెక్ట్ చేసిన బ్లాక్ బస్టర్ మూవీస్ ఇవే..!

యశ్ చోప్రా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన మరో చిత్రం ‘డర్’. సన్నిదేవోల్, షారుఖ్ ఖాన్ హీరోలుగా నటించిన ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ పాత్ర కోసం శ్రీదేవిని సంప్రదించాడట డైరెక్టర్ యశ్ చోప్రా. కానీ ఇందులో ఆమె పాత్ర నచ్చకపోవడంతో రిజెక్ట్ చేసింది. జుహీ చావ్లా ఈ క్యారెక్ట
హాలీవుడ్ దర్శకుడు స్టీఫెన్ స్పీల్ బర్గ్ తను తెరకెక్కించిన ‘జురాసిక్ పార్క్’ సినిమాలో ప్రధాన పాత్ర కోసం శ్రీదేవిని సంప్రదించాడట. కానీ అప్పటికే చేతిలో ఉన్న ప్రాజెక్ట్స్తో బిజీగా ఉండటంతో ఈ సినిమా చేయలేకపోయింది.
షారుఖ్ ఖాన్ హీరోగా నటించిన ‘దిల్ తో పాగల్ హై’ మూవీలో ప్రధాన పాత్ర కోసం ముందుగా శ్రీదేవిని సంప్రదించాడట డైరెక్టర్ యశ్ చోప్రా. అందులో తన పాత్ర డామినేటింగ్గా లేదనే కారణంతో ఈ ప్రాజెక్ట్ను రిజెక్ట్ చేసింది.
అమితాబ్ బచ్చన్, షారుఖ్ ఖాన్ హీరోలుగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘మొహబ్బతే’. ఈ సినిమాలో ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో వచ్చే సీన్స్లో ముందుగా శ్రీదేవిని అనుకున్నారు. కానీ ఈమె పాత్ర నచ్చకపోవడంతో ఈ సినిమాను రిజెక్ట్ చేసింది. ఆ ప్లేస్లో ఐశ్వర్యరాయ్ను తీసుకున్నారు.
అమితాబ్ బచ్చన్, హేమా మాలిన లీడ్ రోల్లో యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘బాగ్బన్’. ముందుగా హేమా మాలిని పాత్ర కోసం శ్రీదేవిని అనుకున్నారట. ఈ సినిమాలో క్యారెక్టర్ మరి ఏజ్ డ్ గా ఉండటంతో ఆమె ఈ పాత్రను తిరస్కరించినట్టు సమాచారం.
షారుఖ్ ఖాన్ హీరోగా తెరకెక్కిన ‘బాజీఘర్’ లో కథానాయికగా ముందుగా శ్రీదేవిని అనుకున్నారు. ఈ సినిమాలో ఆమెది డ్యూయల్ రోల్ గా ప్లాన్ చేశారు మేకర్స్. శ్రీదేవికి స్క్రిప్ట్ నచ్చకపోవడంతో మూవీని రిజెక్ట్ చేసింది.
అనిల్ కపూర్, మాధురి దీక్షిత్ హీరో, హీరోయిన్లుగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘బేటా’. ఈ చిత్రంలో ముందుగా కథానాయిక పాత్ర కోసం శ్రీదేవిని అనుకున్నారు. కానీ ఆమె వేరే సినిమాలతో డేట్స్ క్లాష్ కావడంతో ఈ ప్రాజెక్ట్ రిజెక్ట్ చేసింది.
బాహుబలిలో ముందుగా రమ్యకృష్ణ చేసిన శివగామి పాత్ర కోసం శ్రీదేవిని సంప్రదించాడు డైరెక్టర్ రాజమౌళి. ఈ చిత్రంలో శివగామి పాత్రలో రమ్యకృష్ణ ఎలా ఒదిగిపోయిందో సెపరేట్గా చెప్పాల్సిన పనిలేదు.