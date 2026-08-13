బాహుబలి సహా శ్రీదేవి తన సినీ కెరీర్ రిజెక్ట్ చేసిన బ్లాక్ బస్టర్ మూవీస్ ఇవే..!

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 13, 2026

డర్

యశ్ చోప్రా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన మరో చిత్రం ‘డర్’. సన్నిదేవోల్, షారుఖ్ ఖాన్ హీరోలుగా నటించిన ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ పాత్ర కోసం శ్రీదేవిని సంప్రదించాడట డైరెక్టర్ యశ్ చోప్రా. కానీ ఇందులో ఆమె పాత్ర నచ్చకపోవడంతో రిజెక్ట్ చేసింది. జుహీ చావ్లా ఈ క్యారెక్ట

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 13, 2026

జురాసిక్ పార్క్

హాలీవుడ్ దర్శకుడు స్టీఫెన్ స్పీల్ బర్గ్ తను తెరకెక్కించిన ‘జురాసిక్ పార్క్’ సినిమాలో ప్రధాన పాత్ర కోసం శ్రీదేవిని సంప్రదించాడట. కానీ అప్పటికే చేతిలో ఉన్న ప్రాజెక్ట్స్‌తో బిజీగా ఉండటంతో ఈ సినిమా చేయలేకపోయింది.

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 13, 2026

దిల్ తో పాగల్ హై

షారుఖ్ ఖాన్ హీరోగా నటించిన ‘దిల్ తో పాగల్ హై’ మూవీలో ప్రధాన పాత్ర కోసం ముందుగా శ్రీదేవిని సంప్రదించాడట డైరెక్టర్ యశ్ చోప్రా. అందులో తన పాత్ర డామినేటింగ్‌గా లేదనే కారణంతో ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను రిజెక్ట్ చేసింది.

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 13, 2026

మొహబ్బతే..

అమితాబ్ బచ్చన్, షారుఖ్ ఖాన్ హీరోలుగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘మొహబ్బతే’. ఈ సినిమాలో ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో వచ్చే సీన్స్‌లో ముందుగా శ్రీదేవిని అనుకున్నారు. కానీ ఈమె పాత్ర నచ్చకపోవడంతో ఈ సినిమాను రిజెక్ట్ చేసింది. ఆ ప్లేస్‌లో ఐశ్వర్యరాయ్‌ను తీసుకున్నారు.

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 13, 2026

బాగ్‌బన్

అమితాబ్ బచ్చన్, హేమా మాలిన లీడ్‌ రోల్లో యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘బాగ్‌బన్’. ముందుగా హేమా మాలిని పాత్ర కోసం శ్రీదేవిని అనుకున్నారట. ఈ సినిమాలో క్యారెక్టర్ మరి ఏజ్ డ్ గా ఉండటంతో ఆమె ఈ పాత్రను తిరస్కరించినట్టు సమాచారం.

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 13, 2026

బాజీఘర్

షారుఖ్ ఖాన్ హీరోగా తెరకెక్కిన ‘బాజీఘర్’ లో కథానాయికగా ముందుగా శ్రీదేవిని అనుకున్నారు. ఈ సినిమాలో ఆమెది డ్యూయల్ రోల్ గా ప్లాన్ చేశారు మేకర్స్. శ్రీదేవికి స్క్రిప్ట్ నచ్చకపోవడంతో మూవీని రిజెక్ట్ చేసింది.

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 13, 2026

బేటా

అనిల్ కపూర్, మాధురి దీక్షిత్ హీరో, హీరోయిన్లుగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘బేటా’. ఈ చిత్రంలో ముందుగా కథానాయిక పాత్ర కోసం శ్రీదేవిని అనుకున్నారు. కానీ ఆమె వేరే సినిమాలతో డేట్స్ క్లాష్ కావడంతో ఈ ప్రాజెక్ట్ రిజెక్ట్ చేసింది.

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 13, 2026

బాహుబలి

బాహుబలిలో ముందుగా రమ్యకృష్ణ చేసిన శివగామి పాత్ర కోసం శ్రీదేవిని సంప్రదించాడు డైరెక్టర్ రాజమౌళి. ఈ చిత్రంలో శివగామి పాత్రలో రమ్యకృష్ణ ఎలా ఒదిగిపోయిందో సెపరేట్‌గా చెప్పాల్సిన పనిలేదు.

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 13, 2026

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