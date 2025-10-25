తెలుగులో మరో ప్యాన్ ఇండియా హీరో ఎన్టీఆర్ కు.. హైదరాబాద్లోని జూబ్లీహిల్స్లో లంకంత ఇల్లు ఉంది. దేశ, విదేశాల్లో పలు ప్రాంతాల్లో తారక్ కు లగ్జరీ హౌస్ లు, గెస్ట్ హౌస్ లు కూడా ఉన్నాయి.
అసలు సిసలు ప్యాన్ ఇండియా రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ కు భాగ్యనగరంతో పాటు దేశ, విదేశాల్లో వివిధ ప్రాంతాలతో విలాసవంతమైన లగ్జరీ హౌసెస్ ఉన్నాయి.
హైదరాబాద్ జూబ్లీ హిల్స్ లో ఉన్న చిరంజీవి ఇళ్లు చూడటానికి రెండు కళ్లు సరిపోవు. మెగాస్టార్ ఇళ్లును చూస్తే ఇంద్ర భవనం కూడా దిగదుడుపే అని చెబుతారు.
హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్ కు కూతవేటు దూరంలో నందమూరి బాలకృష్ణ ఇళ్లు ఉంది. ఇది ఎంతో విశాలంగా ఉంది.
సీనియర్ హీరో నాగార్జున ఇళ్లు ప్యాలెస్ ను మించి ఉంటుంది. ఎంతో విశాలంగా ఉండే ఈ ఇంట్లో గార్డెన్ తో పాటు ఎన్నో సదుపాయాలున్నాయి.
హీరో వెంకటేష్ కు మణికొండలో అందమైన ఇళ్లు ఉంది. పెద్ద ల్యాన్ తో కూడిన ఈ ఇల్లు ఇంద్ర భవనాన్ని మించి ఉంటుంది.
హైదరాబాద్ జూబ్లీ హిల్స్ లో దాదాపు రూ. 20 కోట్లు విలువ చేసే ఇళ్లు ఉంది. ఇందులో గార్డెన్ తో జిమ్ సహా ఎన్నో ప్రత్యేకతలున్నాయి.
హైదరాబాద్లోని జూబ్లీహిల్స్లో సూపర్ స్టార్ కు విలాసవంతమైన ఇల్లు ఉంది. ఇది చూడడానికి రెండు కళ్లు చాలవు.
విజయ్ దేవరకొండకు హైదరాబాద్లో విలాసవంతమైన అందమైన ఇళ్లు ఉంది.
హైదరాబాద్, బెంగళూరు సహా పలు ప్రాంతాల్లో విలాసవంతమైన లావిష్ హౌసెస్ ఉన్నాయి.
టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ సమంత ఇళ్లు కూడా హీరోల రేంజ్ కు తగ్గకుండా ఉంటుంది. అందులో ధ్యాన మందిరంతో పాటు స్విమ్మింగ్ ఫూల్ సహా ఎన్నో ప్రత్యేకతలతో ఉన్న ఈ ఇంటిని సెపరేట్ గా డిజైన్ చేయించుకుంది.