మన దేశంలో భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కిన భారతీయ చిత్రాలు..

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 04, 2026

రామాయణం..

రెండు పార్టులుగా రాబోతున్న ఈ చిత్రం దాదాపు రూ. 3000 కోట్లకు పైగా భారీ బడ్జెట్ తో తెరకెక్కిస్తున్నట్టు మేకర్స్ తెలిపారు.

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 04, 2026

థగ్స్ ఆఫ్ హిందూస్థాన్..

అమితాబ్ బచ్చన్, ఆమీర్ ఖాన్ హీరోలుగా తెరకెక్కిన ‘థగ్స్ ఆఫ్ హిందూస్థాన్’ మూవీ రూ. 300 కోట్ల బడ్జెట్ తో తెరకెక్కింది.

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 04, 2026

గుడ్ మహారాజా..

సంజయ్ దత్ హీరోగా పరిచయమైన ఈ సినిమా రూ. 400 కోట్ల బడ్జెట్ తో తెరకెక్కింది.

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 04, 2026

RRR (రౌద్రం రణం రుధిరం)..

రాజమౌళి దర్శకత్వంలో ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్ హీరోలుగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం రూ. 550 కోట్ల బడ్జెట్ తో రూపొందించబడింది.

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 04, 2026

బ్రహ్మాస్త్ర-పార్ట్ 1: శివ..

నాగార్జున, అమితాబ్, షారుఖ్, రణ్ బీర్ కపూర్ హీరోలుగా తెరకెక్కిన బ్రహ్మాస్త్ర మూవీ రూ.350 కోట్ల బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కింది.

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 04, 2026

సాహో ..

ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన సాహో మూవీ రూ.350 కోట్ల బడ్జెట్ తెరకెక్కింది.

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 04, 2026

రాధేశ్యామ్..

ప్రభాస్ హీరోగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా రూ.300 కోట్ల భారీ బడ్జెట్ తో తెరకెక్కింది.

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 04, 2026

జవాన్..

షారుఖ్ హీరోగా నటించిన చిత్రం రూ.300 కోట్ల భారీ బడ్జెట్ తో తెరకెక్కింది.

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 04, 2026

ఆదిపురుష్

రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా ఓం రౌత్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఆదిపురుష్ రూ. 450 కోట్ల బడ్జెట్ తో తెరకెక్కింది.

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 04, 2026

కల్కి 2898 AD ..

ప్రభాస్ హీరోగా తెరకెక్కిన ‘కల్కి’ మూవీ రూ. 600 కోట్ల భారీ బడ్జెట్ తో తెరకెక్కింది.

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 04, 2026

దురంధర్ సిరీస్..

దురంధర్ రెండు పార్టులు కలిపి దాదాపు రూ. 350 కోట్లకు పైగా బడ్జెట్ అయింది. ఈ సినిమా మన దేశంలో అత్యధిక వసూళ్లను రాట్టిన చిత్రంగా రికార్డులకు ఎక్కింది.

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 04, 2026

2.0..

రజినీకాంత్, అక్షయ్ కుమార్ హీరోలుగా తెరకెక్కిన ‘2.O’ మూవీ రూ. 543 కోట్ల భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కింది.

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 04, 2026

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